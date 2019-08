Stres mi pomáhá, říká spisovatelka

České Budějovice - Dětem četla v Café Deník ze své knihy Co se děje v Podpostelí spisovatelka Hana Lehečková. „V každé ze sedmi pohádek dítě nemůže usnout a objeví, že v jeho Podpostelí je zázračný svět, kde se odehrává něco zajímavého,“ uvedla knihu autorka. Ilustroval ji její dvorní ilustrátor a přítel v jednom Ondřej Dolejší, „Je to luxus,“ chválí si. On zná navíc jako její první čtenář všechny texty nejlépe.

Hana Lehečková četla dětem ze své knihy. | Foto: Deník / Kamila Dufková

V dubnu Haně Lehečkové vyjde další titul pro předškoláky a malé školáky Vesmírné putování komety Julie. „Obíhala ve sluneční soustavě miliardy let, ale nebavilo ji to, a tak se rozhodne cestovat vesmírem. Potkává různé bytosti, navštěvuje země, dokonce i paralelní vesmír. Nakonec se ale vrátí domů, kde se cítí nejlépe,“ shrnuje děj Hana Lehečková. Psát pro děti problém nemá, věnovala se totiž pedagogice. K psaní se absolventka DAMU dostala díky výhře v dramatické soutěži. Její hru V(ý)chod uvedlo Švandovo divadlo. „Povzbudilo mě to a dalo mi signál, že bych se mohla věnovat autorské tvorbě,“ vzpomíná spisovatelka, která píše také dětské rozhlasové hry pro Český rozhlas. „To mě stimulovalo. Věnuji se psaní vytrvale, protože zakázky dostávám pravidelně,“ říká Hana Lehečková, která ráda přijímá výzvy. Tou byla i psychotická novela Svatá hlava, která vyšla nedávno. Nejlépe se Haně Lehečkové tvoří doma večer se sluchátky. Psaní pro ni znamená kromě zábavy i stres. „Jsem ve vnitřní tenzi, že brzy bude deadline, co když to nestihnu,“ vysvětluje s tím, že právě to ji ale donutí zabrat. Vždycky totiž může přijít nedostatek inspirace. Své zkušenosti autorky nyní může zúročit v nové práci redaktorky dětských knih v nakladatelství Albatros. Jako redaktorka oslovuje konkrétní autory, nebo se probírá nabídkou textů. „Zajímá mě dobrodružná literatura pro holky,“ vysvětluje. Pak na knize pracuje. „Čtu knihy v zaměstnání,“ chválí si a dodává: „Je to známá pravda, že čím víc čtete, tím se vám lépe formuje vlastní jazyk.“

Autor: Kamila Dufková