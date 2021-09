V Tokiu Arny rozšířil svou medailovou sbírku – zlato už měl z paralympijských her v Riu de Janeiru.

Arnošt Petráček, stříbrný medailista z paralympijských her, navštívil českobudějovickou plovárnu. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Jihočech Arnošt „Arny“ Petráček, který na paralympiádě v Tokiu vybojoval stříbro v plaveckém závodu na 50 metrů znak, přijel v úterý v podvečer ukázat svou medaili do „domácího“ budějovického bazénu.

