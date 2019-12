Nadační fond Jihočeské naděje po roce znovu rozsvítil Strom splněných přání. Letos se jednalo už o třetí ročník akce. Na adresu nadačního fondu Jihočeské naděje letos dorazilo na 24 dopisů Ježíškovi s přáním, o které si psaly děti z dětského domova ve Zvíkovském Podhradí. Ježíšek jim ho splnil a pod Stromem splněných přání se už po třetí letos znovu nadělovalo.

„Strom splněných přání je už taková tradiční akce našeho nadačního fondu a je to jedna z těch milých akcí, kterou děláme vždycky na konci roku vedle Talent akademií a akcí, které se týkají hlavně vzdělávání nebo vedle Běhu jihočeských nadějí, je tohle taková

hodně lidsky milá akce, kdy se potkáme s těmi dětmi z dětských domovů. My se snažíme, aby pod tím stromečkem našly opravdu to, o co si napíší, což není úplně obvyklé, protože tyhle děti většinou dostávají to, co si někdo myslí, že potřebují. A nám dělá velkou radost vidět ty emoce, ty rozzářený oči, když opravdu najdou to, o co si napsaly, co si přály a co dostanou jenom pro sebe,“ říká ke Stromu splněných přání zakladatel nadačního fondu Jihočeské naděje Martin Kuba.

Strom splněných přání se již tradičně konal v českobudějovické kavárně Lanna, děti si zazpívaly koledy společně se studenty Česko-anglického gymnázia a v doprovodu známé českobudějovické folkové kapely Bonsai. O občerstvení a punč se i letos postarala Fine food Academy Honzy Kroba. „My tuhle akci podporujeme už po několikáté, je to lidsky a emotivně pro nás krásný zážitek. Podpořit v tom předvánočním čase dobrou věc je fajn a každý by si to měl někdy vyzkoušet.“

Kromě dárků si letos děti odnesly i poukaz na lyžovačku ve Skiareálu na Lipně, kde na ně v lednu bude čekat celodenní program.