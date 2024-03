V oblíbeném českobudějovickém parku Stromovka vypouštějí rybník Bagr. Slovit se mají všechny ryby, které zde žijí, včetně invazivního druhu, severoamerické slunečnice pestré. Pro laika se může jevit jako miniaturní piraňa.

Kontrolní odlov na rybníku Bagr v Českých Budějovicích. | Video: Edwin Otta

Je agresivní a velmi žravá. Při ochraně hnízda se nerozpakuje napadnout i mnohem větší živočichy. Slunečnice pestrá, která může laikovi připadat jako zmenšenina známé jihoamerické pirani, pochází ze Severní Ameriky. Ale už se dá najít i na jihu Čech. Což přírodovědci ani rybáři a koneckonců ani město nevidí rádi.

Vloni v srpnu se konaly v Bagru kontrolní odlovy. Cílem bylo zjistit přesné složení rybí obsádky v nádrži. Byl tu potvrzen i výskyt celé kolonie invazivní slunečnice pestré, která se šíří po Evropě. „Figuruje na takzvaném černém unijním seznamu a nesmí se vypouštět do volných vod,“ upozornil tehdy Petr Blabolil z Hydrobiologického ústavu Akademie věd ČR. Hydrobiolog dodal, že ryba je útočná, žravá a velmi aktivní při obraně svého hnízda. „Bavíme se o rybě velikosti pěti centimetrů,“ uvedl Petr Blabolil s tím, že u nás dorůstá ryba deseti centimetrů, v Severní Americe mají jedince ještě větší.

Mohla připlout z Vltavy

Jak se slunečnice pestrá do Bagru dostala, není jisté. Mohla být někým nechtěně nebo neoprávněně vysazena. Problematická je tím, že vytlačuje původní druhy, ale sama vzhledem k velikosti ani nemůže sloužit jako trofejní ryba. Mohla také připlavat od Vltavy, se kterou je Bagr spojen náhonem. Teď by měla z Bagru zmizet a do budoucna má jinak vypadat i samotná voda v nádrži. Velké znečištění totiž podporovalo růst řas a sinic. To snižovalo kvalitu vody po koupání a podporovalo přerybnění nádrže.

Současné vypouštění rybníku má podle náměstkyně primátorky Zuzany Kudláčkové umožnit slovení všech ryb, vyčištění dna a připravit nádrž pro lepší rekreační využití. Sledování kvality vody zahájilo vloni město společně s Povodím Vltavy a Jihočeskou univerzitou. V rámci sezónního měření obsahu živin ve vodě bylo zjištěno, že limitním prvkem pro zvýšený rozvoj řas a sinic je vyšší obsah fosforu. Stav zhoršuje i zooplankton v nádrži, který je sice schopný filtrovat řasy a sinice, ale tady ho ještě dříve, než tuto práci odvede, zkonzumují ryby.

„V současné době se nádrž stále vypouští a v dalších týdnech bude proveden výlov, nutná oprava výpustního zařízení ve spolupráci se společností ČEVAK a pokusíme se Bagr vyčistit od nepořádku a naházených věcí. Pro návštěvníky Stromovky to bude znamenat určité omezení, ale naší snahou samozřejmě je napuštění ještě před sezónou. Výsledkem, ve který doufáme, by mělo být zlepšení kvality vody a zvýšení její průhlednosti,“ říká náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková s tím, že je nutné, aby rybáři, alespoň prozatím, přestali na místě s výlovem a hlavně se zarybňováním, protože se musí nejprve vyhodnotit dopad realizovaných zásahů.

Zdroj: Edwin Otta

„Toto je první krok ke zlepšení vody a v těch dalších se budeme pokoušet snížit obsah fosforu pomocí přírodě blízkých opatření, jako je předčištění vody i částečné čištění pomocí vodních rostlin, které jsou schopny fosfor a dusík odebrat ze systému,“ dodává náměstkyně Zuzana Kudláčková.