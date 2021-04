Kdysi sloužila těmto účelům ve Stromovce restaurace Oáza. Byla mimořádně oblíbená. Nejen proto, že před rokem 1989 letní posezení v předzahrádce bylo v jihočeské metropoli skutečnou výjimkou. Oáza přitahovala hosty třeba i dětským hřištěm. Postupně ale začala uvadat a nakonec byla soukromým majitelem zavřena.

Stromovka ovšem pořád představuje pro město mimořádnou oázu klidu. A pokud se nyní u Bagru objeví díky péči radnice stánek s občerstvením, určitě to mnozí obyvatelé města uvítají. Vedení Budějovic by však přitom nemělo ztratit ze zřetele, že Stromovka je cenná právě svou klidnou atmosférou, kterou by do budoucna neměla ztratit. Třeba přehršlí stánků s občerstvením.