Několik dnů celé jižní Čechy halil narůžovělý mlžný závoj, který vznikl kvůli písku přinesenému větrem ze Sahary. V pondělí už se opět v plné síle ukázalo sluníčko.

Podle meteoroložky Markéty Augustinové z budějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu se nad střední Evropu písek dostal kvůli tomu, že se nad Francií vytvořila rozsáhlá tlaková níže, která ho „nasála“ a díky proudění větru se dostal až do střední Evropy. Dokonce kvůli tomu meteorologové vyhlásili u nás i varování před smogovou situací kvůli vysoké koncentrací prachových částic v ovzduší. Písek ze Sahary už se sice v minulosti v ovzduší u nás objevoval. Ale nebylo ho tolik, určitě ne v posledních letech. „Koncentrace, která byla nyní, byla zdaleka nejvyšší,“ zmínila Markéta Augustinová.

V pondělí 1. dubna 2024 se nad krajem naštěstí znovu ukázalo sluníčko v plné síle a koncentrace prachových částic se snižují. Je to díky postupnému příchodu studené fronty od západu a změně proudění větru. Po dvanácté hodině byla smogová výstraha odvolána.

V pondělí by měly odpolední teploty vystoupat až na 19 až 22°C. Odpoledne přijde ochlazování. S příchodem studené fronty bude oblačno až zataženo. Od západu místy přeháňky nebo déšť, ojediněle bouřky. Mírný jihovýchodní až jižní vítr se bude měnit na západní a během dne přechodně zesílí na čerstvý.

V České republice byla poprvé vyhlášena smogová výstraha kvůli písku přivátému ze Sahary. Na snímku z 31. března 2024 Hosín zahalený v oparu způsobeném pískem.Zdroj: Deník/Edwin Otta

V Budějovicích-Rožnově bylo v pondělí 1. dubna naměřeno 25,7 st. C. Dosavadní nejvyšší teplota měření za 140 let byla 24,3 st. C, a to v roce 2021.

V Krumlově-Přísečné bylo naměřeno 25,0 st. C. Dosavadní nejvyšší teplota za 40 let měření byla 23,2 st. C, a to v roce 2021.