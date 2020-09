V pátek ráno měli studenti kvinty českobudějovického Gymnázia Jírovcova povinně nasazené roušky.

Ústenku měla i němčinářka, která skrze ní vyslovovala německou slovní zásobu. Alena Schneiderová učí také tělesnou výchovu. „Při tělocviku mít roušky nemusíme, jsme za to rádi, protože při pohybu v malém prostoru by to nebylo vhodné. Pokud bychom si měli vybrat, zda raději učit v rouškách, nebo být doma a učit on-line, tak možnost učit v rouškách je správně,“ sdělila jasně Alena Schneiderová z Gymnázia Jírovcova.

V Jihočeském kraji je 45 škol zasažených koronavirem. Ke čtvrteční 18. hodině přibylo 33 nových případů mezi žáky, studenty a pedagogy.

Ředitel školy Pavel Kavřík se také zajímal o názory studentů, zda by raději měli on-line distanční výuku, nebo se učili v rouškách ve škole. „Většina dětí a všichni kantoři říkají, že budou radši tady v rouškách než izolovaní doma. My na on-line výuku můžeme přejít v případě, že nás hygiena zavře. V případě, že se tady koronavirus objeví, hygiena nám dá další pokyny,“ popsal ředitel.

Celodenní nošení roušek považuje za nepohodlné. „Já nejsem epidemiolog, neposoudím, jestli jsou roušky po celý den nutné, nebo ne… Něco se udělat muselo, což nic nemění na tom, že to bude nepříjemné. Studenti mohou kdykoliv během hodiny jít ven na dvůr se nadechnout. Větráme, co to jde,“ poukázal Pavel Kavřík s tím, že nyní se dohodl s kantory, aby ve třídách větrali minimálně dvakrát za hodinu.

Okna dokořán studenti vítají, roušku už tolik ne. Tomáš Löbl z kvitny ji po celý den vnímá jako nesnáz. „Pro mě je to komplikace, když třeba chodíme do schodů, tak se člověk zadýchá mnohem více. Roušku musím sundavat, když se chci najíst nebo napít. Pro mě by byla přijatelnější on-line výuka,“ řekl 15letý student.

Další ze třídy Monika Králová hovořila, že nošení roušky je pro ni nepohodlné. „Nosím brýle, mlží se, hůře se v roušce dýchá, bez roušky by to bylo snazší. Napřed jsme ji museli mít ve společných prostorách školy, takhle je to jednodušší, ale je to více nepohodlné. Nejdéle máme do půl páté, takže ji sundám alespoň při obědě,“ svěřila se. Přidala se i Klára Píchová, která je s celodenním nošením roušky smířená. „Sice jsme ji předtím pořád hledali v tašce, ale nic jiného nám nyní nezbývá, než to tak brát,“ odvětila dívka.