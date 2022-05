I letos se zástupci středních škol v rámci festivalu utkají o titul Krále Majálesu. Uchází se o něj 10 chlapců a jedna dívka. „Je to velmi neobvyklé a zřejmě poprvé. Kvůli fyzické zdatnosti se volí kluci,“ říká Lucie Procházková. O jejich úspěchu rozhodují výsledky z různých disciplín a festivalových výzev napříč festivalem, například studentských jamů, či běhu, při nichž budou získávat body. „Nejvíc tím ale zahýbá festivalová hra,“ vysvětluje Lucie Procházková. V minulosti Majálesáci hráli Mafii nebo Keškobraní. Letos bude hra trvat od pátku do neděle, aby se stihla vyhodnotit. „Její princip bude spočívat ve schovávání krabiček, v nichž budou skryté hádanky a úkoly. Studenti je budou hledat a úkoly luštit,“ přibližuje Lucie Procházková, jak budou získávat spolužáci body pro své adepty na Krále Majálesu. Finální disciplína kandidáty čeká tradičně v pátek, poslední den festivalu, na Sokolském ostrově.

Festival dává vzniknout novým kulturním kapacitám a zve do Českých Budějovic talenty z oblasti kultury. Poslední dva roky se Majáles uskutečnil v omezeném režimu částečně online, hrálo se z balkónů a výstavy mohli návštěvníci vidět ve výlohách. „Letos jsme rádi, že můžeme přednášky přesunout z online prostoru ven,“ říká Lucie Procházková s tím, že tentokrát bude nabídka bez omezení. Vybírat můžete z 95 bodů programu. Hned v pondělí můžete v kavárně Měsíc ve dne v 17.30 h zastihnout Janu Hybáškovou, která působila jako velvyslankyně například ve Slovinsku, Kataru, Kuvajtu, Iráku a Nambii. Bude hovořit také o svých zkušenostech z Evropského parlamentu, aj. Navštívíte také Kul.turistickou kancelář, která souvisí s kandidaturou na Evropské hlavní město kultury 2028. Tu najdete pod Černou věží od pondělí do čtvrtka od 11 do 18 h. Nebude chybět graffiti workshop. Tentokrát pomalují mladí umělci stěnu u Dynama, a to v úterý v 16 h. Studenti budou opět cvičit jógu na střeše Heaven Gym, zapotí v úterý v 16 h. Dominantou bude opět hudba, kterou si užijete nejvíce v pátek na Sokolském ostrově na dvou pódiích. Na festivalu vystoupí také zahraniční interpreti jako například rakouská kapela Siamese Elephants či Thirsty Eyes či britští rapeři Kamakaze a Snowy. České muzikanty zastoupí například popová Josefina Dusk nebo zpěvačka Tea Sofia. V neděli si od 21.30 h zatančíte na náměstí Přemysla Otakara II. se sluchátky na uších na Silent Disco. V hudebním klubu Tempo se pobavíte ve středu od 17 h na travesti show Golden Cats. Letos Budějovický majáles spolupracuje s Jihočeským divadlem. Díky tomu mohou návštěvníci vyrazit na komentovanou generální zkoušku oratoria Mesiáš na Otáčivém hledišti. Ta vás čeká ve čtvrtek v 19 h. „Komentovat bude šéf opery Tomáš Ondřej Pilař, který toto dílo mimo jiné i režíruje,“ uvedla Lucie Procházková. V režii Jihočeského divadla také vznikla úniková hra Záhady zmizelého sudomyče, která se odehraje v pivovaru Samson ve středu a ve čtvrtek ve čtyřech časech v 18 a ve 20 h. Nutná je pro omezenou kapacitu rezervace předem. Podle ředitelky festivalu Bianky Machové je únikovka vhodná spíše pro dospělé a starší děti. „Budějovický Majáles je festival pro veškeré věkové kategorie a zabaví se i ti nejmenší,“ upozorňuje ředitelka. Malé děti čeká kreativní kurz Malí architekti s Petrem Jakšíkem v Majálesové kavárně ve čtvrtek ve 14.30 h nebo promítání Putování papírového draka v pondělí v 17 h v kulturním centru Žižkárna. I dospělí si užijí projekce, například autokino na Náplavce s filmem Chvilky. Přijďte ve středu od 21 h.

Jako tradičně festival vyvrcholí ve 12 h pátek majálesovým průvodem studentů v maskách, kteří projdou centrem města. Podle Lucie Procházkové se letos do průvodu zapojí jedenáct škol. Následovat bude volba krále Majálesu.