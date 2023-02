Lokalitu studenti vybrali záměrně, chodí tam cvičit při tělocviku a přišlo jim, že jí něco schází. „Chtěli jsme frekventované lokalitě dát něco navíc, připadalo nám, že není využitý celý její potenciál,“ říká Monika.

Studenti chtějí na trase o délce asi 1,4 kilometru umístit devět informačních tabulí. „Na nich budou historické fotografie, ale i interaktivní prvky a rozhovory s pamětníky. Všechno bude věnováno sportu a jeho historii,“ upřesňuje 17letý Tomáš s tím, že se dostali třeba i ke sto let starým snímkům s prezidentem Masarykem.

Soutěžní typy

Účast v soutěži považovali za výzvu. „Od začátku jsme se chtěli účastnit, jsme soutěžní typy,“ směje se Tereza. „Od minulých soutěžících jsme věděli, že jsou to nezapomenutelné zkušenosti. Měli pravdu, to se v životě neztratí,“ uzavírá za tvůrčí tým Tomáš.

Relax i cvičení

Kromě toho vše doplnili i relaxační zónou a cvičebními prvky. „Neměly by chybět lavičky, stůl s posezením, ozdobné nášlapné kameny či kvetoucí rostliny. Součástí stezky bude hrazda a bradla, sestava žebřin a šplhací tyče, kolostavy či koše na tříděný odpad,“ shrnuje 17letá Monika.

S názvem projektu souzní rozmístění informačních tabulí i prostředí, kde se nachází nejzásadnější sportoviště ve městě jako plavecký stadion, tenisová a sportovní hala. „Jednotlivá zastavení nás opravdu zavedou ze sportovní minulosti do současnosti. První a nejstarší tabule je věnovaná historii Sokola, poslední už odpovídá současnosti,“ naznačuje 16letý Adam.

Podle Terezy Brejžkové jsou na celém projektu nejzajímavější právě autentické rozhovory s pamětníky. „Jde o subjektivní prvek, kde popisují své zážitky. Je to milé. Díky QR kódům by si je tak mohli poslechnout i turisté,“ vysvětluje. Podle Moniky Karbusové mladší generace často ani neví, co Sokol znamená. „Chceme, aby se o tom, kam sahá jeho historie, lidé dozvěděli zábavnější formou,“ dodává.

Ve volném čase

Studenti se podle pedagožky Stanislavy Velcové věnují projektu ve svém volném čase. Absolvovali terénní průzkum, připravili časový harmonogram i rozpočet včetně zdrojů financování. „Vše naplánovali do nejmenších detailů, připravili i vizualizace. Přesah tomu dávají i zajímavé rozhovory s pamětníky,“ dodává.

Úspěchem pro ni je už samotné napsání projektu. „Realizaci nám nezaručí vítězství v soutěži, i když se na ni intenzivně připravujeme. Chceme vytvořit panel a prezentovat i vizualizace, aby si to lidé mohli dobře představit,“ říká.

Rozpočet na 1,1 milionu by měla z většiny financovat dotace z fondů EU (800 tis. Kč.), zbylou sumu by si rovným dílem rozdělilo město České Budějovice a stát (2x172 tis. Kč). Naučná stezka by měla být hotova do roka od podání žádosti o dotaci.

Pyšná na studenty

Iniciativu kvituje ředitelka školy Lenka Kubátová a na aktivní žáky je právem hrdá. „Z projektu jsem nadšená. Při podrobném seznámení jsem si uvědomila, jak velký je rozdíl mezi jeho cenou a hodnotou,“ míní.

Dosavadní činnost těchto žáků i navržené náklady podle ní z ekonomického hlediska dávají smysl. „Finanční náročnost není v projektu úplně zásadní, spíš jde o myšlenku a prospěšnost, kterou přinese. Navíc jsem mile překvapena, jak dokáže kolegyně Velcová nadchnout mladé lidi k dobrovolné činnosti,“ dodává Kubátová.

Obdivuje studenty i za to, že si našli čas věnovat se zpracování projektu. „Současně se vrhli do prozkoumávání oblasti, která je pro ně neznámá, a stalo se to pro ně přínosem,“ říká ředitelka. „Jde o téma, které může návštěvníkům, turistům přinést nejen zážitek, ale i prožitek. Lidé získají ze stezky informace, ale určitě se i zastaví a zamyslí. Spojení historie, sportu a relaxace mi přijde jako skvělý nápad. Těší mě, že budoucí ekonomové si vybrali téma, ve kterém nejde pouze o hmotné statky a zážitky,“ dodává.

Studenti obchodní akademie už v celostátní soutěži několikrát uspěli. Realizoval se jejich projekt na vylepšení lokality Vrbenské rybníky. Žáci jsou úspěšní nejen v soutěžích ekonomických, ale i v účetních, cizojazyčných a sportovních.