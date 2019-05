České Budějovice – Po Budkobraní a Mafii přichystal Budějovický majáles pro zájemce další hru Keškobraní. Ta spojuje geokešing s městským prostředím a samotným majálesem. Účastníci totiž nalézáním kešek získávají body adeptovi na Krále majálesu ze své školy.

Kešku našel i Matouš Kroupa z „Jirsíkárny“. | Foto: Archiv studenta

Michaela Brychová, osmnáctiletá studentka Českého reálného gymnázia, patří do týmu Volba Krále majálesu, který koncept přichystal. Připravit projekt jim prý trvalo půl roku. „Hra studentům dává možnost nahlédnout do různých koutů Budějc a dotýká se i historie,“ představuje Keškobraní. Jde prý hlavně o to najít cov nejrychlejším čase kešky, které se postupně objevují ve městě.