Studenti prvního ročníku slavnostně přísahaly

České Budějovice - Ve čtvrtek 26. října se uskutečnila poslední imatrikulace Jihočeské univerzity. Přítomni byly (kostýmy) a studenti pedagogické fakulty, kteří se už skoro měsíc vzdělávají.

V pátek každý z nich slavnostně přísahal, že budou pilně, svědomitě a poctivě studovat se svou odpovědností.



Tři maturanti, nyní vysokoškoláci z Písku nastoupili na obor základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání. V Písku prý chodili na střední průmyslovou školu elektrotechnickou a to dokonce do výběrové třídy. „Líbil se mi bohatý výběr z oborů,“ vysvětlil Jakub Zadražil proč si vybral právě Jihočeskou univerzitu.



David Barborík a Samuel-Oliver Dvořák doplňují: „Byli jsme na Dni otevřených dveří, prošli jsme školu, bavili jsme se s učiteli. Škola působila solidně, tak jsme tady. Dnes jsme se závazali slibem, že budeme pilně, svědomitě a poctivě studovat se svou odpovědností.



Samuel-Oliver Dvořák, jeden ze tří Písečáků už teď ale přemýšlí, že změní obor: „Po té maturitě je to děsný fofr, a po měsíci studia výrobní techniky přemýšlím, že příští rok přejdu na přírodovědeckou fakultu. Je to blíže tomu učení, chtěl bych mít druhý stupeň.



„Využívejte svého práva učit se a svobodně vyjadřovat své názory, na druhou stranu vás žádám, nezapomínejte na svůj dnešní slib a ve svém studiu jednejte vždy čestně, a dbejte dobrého jména fakulty i jihočeské univerzity.“



Mezi prváky byla i Kateřina Staňková: „Na pedák jsem šla kvůli stále se rozširujícím možnostem v pedagogice. Jako obor jsme si vybrala Výchovu ke zdraví, protože chci pomáhat lidem. “ Není to prý zaměření pouze na pedagogiku, ale spíše na zdraví jak duševní, psychické i fyzické a ji velice zaujalo. Po slibu se Kateřina Staňková cítí být zavázána: „Imatrikulace byla velice slavnostní. Cítím se teď zodpovědně. A budu se snažit dostát svých slibů.“



Všem prvákům přejeme klidné začátky.