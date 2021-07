Náměstek hejtmana pro oblast školství Pavel Klíma předal společně s ředitelem Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích Karlem Štixem ocenění 36 studentům za jejich dobrovolnickou činnost v době pandemie. Vedle žáků ošetřovatelských oborů na střední zdravotnické škole to byli právě studenti oborů diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zubní technik z vyšší odborné školy, kteří pomáhali všude tam, kde bylo třeba.

Studenti prvních a druhých ročníků českobudějovické Vyšší odborné školy zdravotnické se letos v lednu připravovali na zkoušky a zápočty, kterými měli završit zimní semestr. Pod vlivem okolností ovšem během jediného odpoledne změnili plány a přesunuli se ze školních lavic do tvrdé reality covidových oddělení.

„Situace, které většina ze studentek a studentů znala pouze z literatury, odborných publikací nebo sdělovacích prostředků, najednou ze dne na den zažívali na vlastní kůži. Tato zkušenost pro ně musela být neskutečně náročná. Jak po fyzické, tak po psychické stránce. A oni to zvládli. Došli k poznání, že profese, o které se říká, že je skutečným posláním, není jenom fráze. Jsem hrdý na to, že máme v našem kraji takové studenty, a jsem rád, že jim mohu osobně stisknout ruku,“ řekl Pavel Klíma.

Právem pociťuje hrdost i ředitel školy Karel Štix. „Pracovali v mnohahodinových směnách v nemocnicích, v domovech seniorů, sociálních službách, na odběrových stanovištích a později při zajištění očkování v celém kraji. Pracovali bez úlev při studiu a často bez nároku na finanční odměnu. Brali dobrovolnou pomoc jako samozřejmost a přirozenou povinnost. A za to si jich já a všichni moji kolegové vážíme,“ řekl Karel Štix a dodal: „Všichni zdravotníci – lékaři, sestry a další personál, nás každý den přesvědčovali o tom, že jsou to právě oni, bez nichž se neobejdeme. Jejich nasazení vysoce ocenila celá společnost, a to je také jeden z důvodů, proč je v letošním roce o studium ve zdravotnických oborech tak veliký zájem.“

SEZNAM OCENĚNÝCH:

Diplomovaná všeobecná sestra – 1. ročník:

Kozáková Jarmila, Volavková Eliška, Matoušková Sandra, Šimáková Tereza, Vanda Martin, Musilová Michaela, Šírková Alexandra, Kováčová Lucie, Benešová Simona, Neubauerová Veronika, Rokosová Petra, Čubová Nikola, Podařilová Rozálie, Brabcová Klára, Salounová Anna, Štěrbíková Tereza, Dušková Kateřina, Ryplová Simona, Pártlová Nicole, Hrubešová Lenka, Jirsík Vojtěch, Dvořáková Barbora, Votroubková Iveta

Diplomovaná všeobecná sestra – 2. ročník:

Tafatová Darina, Neubauerová Agáta, Hrnčířová Nicola, Cabajová Martina, Bohdalová Aneta, Votýpková Lucie, Mynářová Lucie, Klepalová Lenka, Samohejlová Kateřina, Lincová Karolína, Kloudová Vendula

Diplomovaný zubní technik – 1. ročník:

Takáč Jan, Kršková Lucie