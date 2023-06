Několik modelů vozidel na elektrický pohon se ve čtvrtek 8. června prohánělo sborovnou Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické České Budějovice. Studenti nového oboru elektromobilita, který je zařazený do výuky od tohoto roku, prezentovali své práce nejen učitelům, ale také zástupcům několika významných firem z regionu.

Jedno z vozidel připravil se spolužáky k prezentaci Vojtěch Moudrý. Na čtyřkolovém autě poháněném elektromotorem pracují od ledna. Většinu práce udělali ve škole. „Většina materiálů je z 3D tiskárny,“ zmínil jednu ze zajímavostí vozidla Vojtěch Moudrý a doplnil, že se jedná třeba o podvozek nebo držák motoru. „Kola se kupovala, i motor je modelářský, napájený z baterie,“ doplnil základní technický popis vozu student prvního ročníku oboru elektromobilita.

Deset kilometrů za hodinu

Baterie se napájí ze solárního panelu. Přesto má vozítko vyvinout obstojnou rychlost. Mělo by jet kolem deseti kilometrů za hodinu. Skupina pěti studentů dávala model dohromady s pomocí učitelů. „Hned na začátku jsme se okamžitě shodli, že auto chceme mít co nejmenší a většinou z 3D tiskárny. Problém byl trochu s 3D tiskárnou“ řekl Vojtěch Moudrý a vysvětlil, že některé díly se napoprvé nevytiskly dobře, tak se musely tisknout dvakrát.

Díly se předem modelovaly v počítači, potom šly do tiskárny. "Hlavně je unikátní, že i řemenice je v 3D tisku," zdůraznil Vojtěch Moudrý s tím, že většina ostatních týmů měla kupované díly. „Jednodušší by bylo udělat auto větší. Bylo těžké udělat malé řemenice nebo sehnat součástky v takhle malém měřítku, třeba solární panel,“ popsal student strojárny jedno z úskalí práce, při které si studenti prvního ročníku vyzkoušejí hodně z činnosti konstruktéra. Připojil, že auto má na délku jen dvacet centimetrů. Ostatní ke 40 centimetrům a hodně ocelových dílů.

Jedno z vozidel prezentovali Liliana Kobašková, Adam Frcal a Tobiáš Němec. Pod jednoduchou karosérií se svižně pohyboval model osobního auta, který dokonce světélkoval.

Na autě pětice studentů, v níž je Vojtěch Moudrý, ještě zbývá dodělat karosérii. Původně to měl být náklaďák, teď se výsledná vnější podoba ještě řeší. Nový obor elektromobilita si vybral Vojtěch Moudrý proto, že ho zajímá strojařina i elektro. V budoucnu by chtěl jít na vysokou školu a pak možná zamíří do autoprůmyslu, uvidí.

Firmy je chtějí

Jaké by měli studenti možnosti, představili včera při setkání na strojárně zástupci několika firem, které jsou spojené se strojírenstvím nebo elektrotechnikou. V krátkých prezentacích vystoupil za Škoda Auto Václav Vild s tématem Elektromobilita ve vzdělávání zaměstnanců Škoda Auto. Společnost E.ON zastupoval Martin Klíma, který podobně jako ostatní přednášející představil mateřskou firmu a pak nastínil v jejím rámci uplatnění studentů v oboru elektromobilita.

Energetickou firmu ČEZ z pohledu elektromobility i dalších aspektů reprezentoval Tomáš Chmelík a zúčastnila se i další významná firma regionu - Robert Bosch. O společnosti i podpoře a uplatnění studentů v oboru elektromobilita mluvil František Pánek. Ten uvedl, že firma se nyní věnuje i tématu využitelnosti vodíku. "Vodík je těžké vygenerovat, ale jeho efektivita je úžasná," upozornil František Pánek a doplnil, že stacionární vodíkové články by šlo využít třeba na chatě jako zdroj energie. K možnostem elektromobilů pak jako možné využití nastínil, že auto může ze své baterie dodávat energii do domu.

Robert Bosch se nyní mimo jiné věnuje v Budějovicích kompletnímu vývoji některých automobilových komponentů, třeba palivovému systému. Připravené prototypy se pak testují v mrazech i vysokých teplotách Sahary. Naznačil tak studentům, jak různorodé úkoly je mohou v praxi čekat. Připojil, že elektromobilita je komplexní záležitost, která spojuje plno oborů - elektrochemii, strojařinu nebo elektrotechniku a studentům na praxi to nabídnou ve společnosti Robert Bosch možnost reálně to poznat.

Nový obor spojuje profese

Podle ředitele školy Jaroslava Koreše při zřízení nového oboru vycházeli na strojárně z dlouhodobého poklesu zájmu o obor strojírenství i z představy, že zaměstnavatelé a vysoké školy uvítají absolventy s širším odborným vzděláním, které bude zahrnovat jak oblasti ze strojírenství, tak elektrotechniky. „Elektromobilita nám přišla jako oblast, ve které se oba tyto obory silně propojují,“ doplnil Jaroslav Koreš s tím, že navíc takovéto zaměření (čtyřleté s maturitní zkouškou) zatím dle zjištění školy nikde v ČR není.

„Také jsme se rozhodli změnit organizaci výuky. Místo jednotlivých předmětů je výuka rozdělená do dvou základních bloků – strojírenského a elektrotechnického a obsah těchto bloků sdružuje jednotlivé předměty, například technické kreslení, stavba a provoz strojů, mechanika, 3D modelování jsou součástí jednoho bloku. Chtěli jsme ještě více prohloubit návaznosti, které jsou mezi jednotlivými předměty," zdůraznil Jaroslav Koreš.

Samotný výběr názvu oboru Elektromobilita a alternativní pohony částečně ovlivnil podle Jaroslava Koreše zájem o tento obor, protože téma elektromobility společnost rozděluje, ale přesto do prvního ročníku přijali na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické České Budějovice 22 žáků.