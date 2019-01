České Budějovice – Po čtyřech letech mají hotovo. Řeč je o učebnách v pavilonu F Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Právě tady totiž v úterý slavnostně otevřeli poslední dvě zrekonstruované učebny.

I ty byly stejně jako čtyři předchozí kromě nového nábytku a počítačů vyzdobeny speciálními polepy, jež mají za cíl připomínat významné osobnosti jižních Čech – tentokráte rodu Zátků a Hardtmuthů.



Ladislav Rolínek, děkan Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity, uvedl, že tím důvodem, proč jsou na zdech místnosti citáty, moudra a obrazy právě těchto dvou zmíněných rodů, je jejich přínos pro České Budějovice. „Byli to nejen úspěšní podnikatelé, ale také inovátoři, kteří řešili řadu společenských věcí, byli politicky činí, dělali něco navíc.“



Prohlédnout si výsledek své práce sem ve středu dopoledne přišli i fotograf a budějovický patriot Milan Binder s grafikem Michalem Jánským. „Já si tu realizaci hlídám od samého začátku až do konce, takže spokojený jsem,“ zhodnotil konečnou podobu grafik Michal Jánský a pokračoval: „Důležitá byla spolupráce s panem Binderem, který poskytl spoustu materiálů, z nichž se pak musela udělat selekce,“ dodal s tím, že následný proces grafického návrhu trval dva měsíce. „Mezitím muselo dojít k rekonstrukci obou místností, abychom poté na samotný závěr mohli přijít my a začít lepit,“ nastínil v praxi cestu od nápadu k realizaci.



Tím ale postupná přeměna objektů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity nekončí. Jak uvedl Petr Štumpf, PR manažer ekonomické fakulty, změnit tvář by měl do budoucna i nově zrekonstruovaný děkanát. „Tam už to nebudou učebny věnované nějakému rodu. Tady plánujeme spíše nějakou výzdobu, jež bude atraktivní i pro studenty. Mohla by být interaktivní, aby si ji studenti mohli částečně tvořit sami,“ dodal.