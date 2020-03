Stydím se před fotografy, říká autorka aktů Tereza z Davle

Ještě do konce měsíce si v českobudějovické Galerii 1 prohlédnete výstavu The Best Of fotografky ženských aktů Terezy z Davle. K vidění budou fotografie z výstav Neue Mädchen a Grandhote,l ale i dosud nevystavené snímky.

Tereza z Davle vystavuje v Českých Budějovicích. | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek