Nejen muži drží suchej únor, problém přemíry alkoholu se týká i mnoha žen, a právě na to upozorňuje Monika Brýdová, toho času z Českého Krumlova. Má svůj web věnovaný kreativnímu tvoření a veganské stravě a právě na něm myšlenku suchýho února šířila.

„Suchej únor držím se svým přítelem Martinem už třetí rok, žádné problémy mi to nedělá, jen letos mi to tak úplně nevyšlo. Byla jsem totiž na pozvání v Dubaji, kde mi bylo hloupé pití odmítat, a tak jsem sušení přesunula na březen – a Martin, který držel únor, si sušení protáhne až do března, abych v tom nebyla sama. Jinak jsem velký sušič, většinou držíme dva měsíce v roce, loni to byl tuším i červen. S Martinem rádi pijeme víno, on si dá občas i pivo.“

Než svého přítele poznala, o existenci suchýho února neměla tušení. „Když jsem se ale o té myšlence dozvěděla, propagovala jsem ji i mezi dalšími ženami na svém webu. Primárně to bylo vymyšleno pro chlapy, ale já do toho chtěla vnést ženský prvek, protože vím, že i mezi ženami je dost takových, co mají problém s alkoholem.“

Že se do kampaně zapojuje čím dál víc žen, oceňuje i jedna z dlouholetých tváří kampaně Ivan Studený. „Třeba ve facebookové skupině Sušíme 2020 jich je spousta a je vidět, že v posledních dvou letech jsou mnohem aktivnější.“

On sám se od pití leckdy až nestřídmého dostal k pití střídmému hraničícímu s trvalou abstinencí. „Suchej únor ale není o propagaci abstinence, mít během něj chuť na pivo nebo na panáka není nic špatného. Je to o tom, jak předejít budoucím problémům, vytvořit si k alkoholu zdravý vztah a uvědomit si, co už je škodlivé.“

Ročně se u nás vypije 11,6 litru čistého alkoholu na osobu, v loňském roce jsme byli po Litvě, Rakousku a Francii čtvrtí na světě. „Bylo by fajn, kdybychom se my Češi oprostili od nálepky opilců.“