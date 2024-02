Před víkendem začal únor, který je v posledních letech pro některé „suchým“ měsícem, tedy bez alkoholu. V jihočeských restauracích to ale většinou moc poznat není.

Suchý únor - abstinovat celý měsíc může být pro řadu lidí opravdu problém, | Foto: Shutterstock

Podle někoho hloupost, podle jiných příležitost k abstinenci. Suchý únor. Měsíc, kdy by se lidé měli vzdát alkoholu. Iniciátoři akce před lety zahájili kampaň proto, aby lidé v České republice omezili spotřebu alkoholu nebo se na měsíc úplně obešli bez něj. Důvodem byla mimo jiné vysoká spotřeba alkoholu na hlavu nebo také velký počet lidí, kteří se pohybují už na hranici rizikového pití.

Suchý únor - abstinovat celý měsíc může být pro řadu lidí opravdu problém.Zdroj: Shutterstock

Kampaň má své příznivce. Víkendový průzkum redakce mezi účastníky masopustních průvodů ale ukázal, že stanovit měsíc bez alkoholu na únor znamená střetnutí se silným protivníkem. Šimon Kortiš z Heřmaně na Písecku suchý únor drží s výjimkou masopustní koledy v sousední obci Skály a masopustního průvodu v Milevsku.

Dodržujete měsíc bez alkoholu? Hlasujte v ANKETĚ pod článkem

Podle Karla Procházky, předsedy Maškarního sdružení Milevsko, nemohou členové spolku držet suchý měsíc třeba ani v březnu. „V březnu pořádá naše partnerské město Hustopeče slavnosti mandloní,“ naznačil Karel Procházka, že milevské maškary mají i v březnu akci, kterou si lze bez ostřejšího pití těžko představit.

V restauracích střídavě

V restauracích sice v lednu a únoru pozorují úbytek hostů, ale podle personálu píseckého podniku U Reinerů je to dlouhodobý výkyv po prosincovém vrcholu roku, než aby to byl vliv suchého únoru. V budějovické restauraci Masné krámy konstatovali, že neznají štamgasta, který by suchý únor držel… V hospodě U Jelena v Suchém Vrbném na okraji Budějovic dokonce řekli, že pozorují v posledních dnech zřetelný nárůst konzumace alkoholických nápojů.

Kampaň suchý únor byla poprvé vyhlášena v roce 2013.

Jinou zkušenost ale mají v Cocktail Baru 69 v Jindřichově Hradci. Otevírají jen tři dny koncem týdne a majitel Vincenzo Criscuolo zmínil, že byl od čtvrtka do soboty začátek února hned znát. Nealkoholických drinků se prodalo o 20 % více než jindy. V baru ale mají jeden nealko koktejl v nabídce každý den, po celý rok. Můžete si tak dát třeba Cosmopolitan bez alkoholu, protože se kupují přísady v nealkoholické variantě. „Vodka má trochu pomerančovou příchuť, gin je také trochu jiný bez alkoholu,“ upozorňuje Vincenzo Criscuolo, že se ale menší rozdíl oproti originálu najde. V únoru se prodává víc nejen speciálního koktejlu, ale také džusu nebo nealkoholického piva a vína.