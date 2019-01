Jižní Čechy – Četné sněhové přeháňky, které jsme zažili už ve středu, se do jižních Čech dostaví také ve čtvrtek a pátek, a to zejména v odpoledních hodinách.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Michal Fanta

Deníku to potvrdil českobudějovický meteorolog Jaroslav Hintermüller. Ten dodal, že v pátek přejde přes naše území další fronta, která přinese hlavně do hor vydatnější srážky.



„Odhadujeme, že na Šumavě by od středy do neděle mohlo připadnout asi šedesát centimetrů sněhu,“ uvedl meteorolog. V polohách pod 600 metrů se první lednovou sobotu sníh změní v déšť.



A bude poměrně mrazivo, neboť k nám proudí studený vzduch od severu: ve čtvrtek ráno teploměry klesnou na -4 až -7 °C, pátek na –5 až –8 °C. Mrznout bude ve čtvrtek a pátek také přes den.