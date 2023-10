Pro automobilové fanoušky na Prachaticku se chystá na sváteční víkend parádní událost. WRC Středoevropská rallye, která se jede na území Česka, Německa a Rakouska je předposlední zastávkou letošního seriálu Mistrovství světa v rallye.

Divácká místa pro erzetu Šumavské Hoštice. | Foto: Central European Rally

Německo i Rakousko mají s pořádáním soutěže světového formátu mnohaleté zkušenosti. Česko se chystá na premiéru. A bude velkolepá. Dvě superspeciálky už ve čtvrtek a další den šest rychlostních zkoušek. Teprve pak se závod, který začíná 26. října v Praze, přesune na dva dny k „sousedům“. Ještě ve čtvrtek ale mohou světovou špičku v rallye vidět lidé v západních Čechách, kde závodníci pojedou Klatovský/Čínovský okruh, který Češi dobře znají z Rallye Šumava. Pátek bude patřit erzetám na Prachaticku, konkrétně se dvakrát pojedou trasy Vlachovo Březí, Zvotoky a Šumavské Hoštice. Večer už se týmy přesunou do servisního parku v německém Pasově, kde je hlavní zázemí celé rallye. V rámci Středoevropské rallye 2023 je tedy připraveno celkem osmnáct rychlostních zkoušek s celkovou délkou 310,01 kilometrů.

Mistři v prachatickém centru

Zkrátka nepřijdou ani Prachatice. V pátek 27. října bude ve městě tzv. přeskupení, které se odehraje na Velkém náměstí. Tam bude také autogramiáda jezdců takových jmen jako Sébastien Ogier, Kalle Rovanperä, Ott Tänak, Thierry Neuville, Elfyn Evans a dalších. Divácky atraktivní přezouvání pneumatik posádkami vozů bude možné sledovat na Horním náměstí (areál kasáren – „buzerák“). „Jezdci do Prachatic přijedou hodinu po poledni a na Velké náměstí vjedou Dolní bránou. V první půl hodině by se mělo v centru Prachatic objevit osm nejlepších rallye závodníků na světě včetně Ogiera,“ řekl Deníku jeden z pořadatelů Pavel Kacerovský.

Z Prachatic na Volary už to frčí bez objížďky, ve městě je omezení u kostela

Každý ze závodníků bude účastníkem autogramiády, takže milovníci rallye sportu mohou v Prachaticích získat cenný skalp v podobě podpisu či fotografie jezdce světového formátu, kterého obdivují. Všichni závodníci by se měli v centru Prachatic zdržet zhruba tři čtvrtě hodiny.

Uzavírky na Prachaticku

Konání soutěže světového formátu omezí provoz na některých silnicích. V pátek 27. října proto budou kompletně budou uzavřeny úseky silnic, kde se pojedou rychlostní zkoušky. Jde o místní komunikace Vlachovo Březí a Šumavské Hoštice se uzavírka komunikací bude týkat také okolí Kratušína, Záblatí, Zábrdí, Lažiště, Šumavských Hoštic, Vlachova Březí, Bušanovic, Zálezel a dalších přilehlých obcí. Uzavírky budou v čase od šesti ráno do půl deváté do večera. Řidiči se budou muset řídit podle informačních cedulí a značek navigujících na objízdné trasy. Uzavírky silnic třetích tříd jsou povolené v pátek 27. října od 6 do 20.30 hodin v okolí obcí Šumavské Hoštice, Lažiště, Záblatí, Zábrdí, Buk a dalších, které jsou v okolí jednotlivých rychlostních zkoušek. „Značky upřesňující zákaz vjezdu a odklonění na objízdné trasy rozmisťujeme už od začátku týdne, i když omezení bude platit jeden jediný den,“ dodal Pavel Kacerovský.

Program Central European Rallye v pátek 27. října.Zdroj: Central European Rally

Omezení je naplánováno také v Prachaticích. Od devíti ráno do pěti odpoledne bude uzavřené celé centrum a na Velké náměstí se kromě jezdců a organizátorů rallye nedostane ani kolo. Uzavírka je v Solní ulici od odbočky do Dlouhé až do Husovy ulice. Na místa, která budou uzavřena se podívejte:

Víkend na trasách u Dunaje

V sobotu i neděli se závodí střídavě v Německu a Rakousku, a to po obou stranách Dunaje. Vůbec nejdelší erzetou je Mühltal s téměř 28 kilometry, stejně jako ostatní měřené zkoušky se pojede dvakrát. Poslední RZ je Passauer Land a slavnostní vyhlášení proběhne přímo před radnicí v Pasově, nedaleko soutoku řek Dunaj, Inn a Ilz.

Jednodenní vstupenka na WRC Central Europe rallye vyjde na čtvrteční Klatovský okruh na 34 eur, na pátek nebo sobotu na 45 eur a na neděli pak 35 eur. Děti do 16 let mají vstup na všechna divácká místa ke stání zdarma, mohou bezplatně i do servisního parku.

Podle informací: www.betarena.cz a www.centraleuropeanrally.eu