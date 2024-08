Antonín Hříbal dnes 05:17

Nejvýkonnější mlátička na světě je stroj, který pohání motor objemu šestnácti menších aut, zásobník na obilí je stejný jako veliký zahradní bazén, sám vyhodnotí kvalitu zrna a nejen to, tahle mlátička za dvacet milionů korun si sama jezdí po poli s přesností na centimetry. Obsluha v podstatě jen kontroluje vše z klimatizované kabiny. Na agrosalonu Země živitelka měl Deník možnost nahlédnout s kamerou doslova do útrob unikátního stroje, podívejte se, co vše nejvýkonnější mlátička na světě umí.