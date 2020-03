Dámy zkonzultovaly výrobu šitých ochranných pomůcek s odborníky a pustily se do šití. Od chvíle, kdy nastala sháňka po ochranách respiračních rouškách, začaly se na sociálních sítích objevovat jak návody a střihy, tak skupiny a iniciativy, které švadlenky sdružuje a zajišťuje distribuci roušek dál.

V Českých Budějovicích se šití roušek ujala Petra Rodková: „Kolem mě se začaly objevovat už od začátku týdne domácí švadlenky, které šijí buď obchodně nebo dobročinně. Poslední kapka byla, když se naše účetní Verča, i když má doma tři děti a starost o jejich zdraví, rozhodla, že bude dělat něco dobrého pro ostatní. Zeptala se v Ledaxu a v domově pro seniory na Máji. Zjistila, že je tam izolovaných 180 seniorů v domově důchodců. Začala jim roušky vyrábět doma.“

Na to zareagovala paní Petra a další dámy. Vytvořily na facebooku událost „Šijeme nejstarším a nejslabším roušky“ a postupně se jim začaly ozývat instituce, které se o seniory starají. „Oslovili nás z domácích hospiců a domovů pro seniory. A my pro ně šijeme roušky zdarma. V tuto chvíli jsme domluvené, že budeme do středy šít. Vytvoříme za poliklinikou Sever v GoDrive sběrné místo. Švadlenky jen ťuknou a nechají krabici za dveřmi. Ve čtvrtek pak všechno rozvezeme, kam bude potřeba.“ Aktivní dámy předpokládají, že se jim podaří ušít požadovaných 350 až 400 roušek.

Šití roušek narychlo inicioval v jedné z českobudějovických firem i Nadační fond Jihočeské naděje, který už zdarma zajišťuje donášku nákupů lidem starším 60 let v krajském městě a okolí.