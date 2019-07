Akademický sochař Ivan Tlášek seká kopii sochy svaté Alžběty do kostela v Paštikách u Blatné na Strakonicku. Původní socha podle něho pochází z první poloviny 18. století. „Je to poměrně vzácná památka. Původní sochu jsme přivezli z kostela a byla už ve zchátralém stavu. Musel jsem ji napřed zrestaurovat, abych měl předlohu pro kopii. Doplnil jsem věci, které původní soše chyběly,“ popsal akademický sochař Ivan Tlášek s tím, že obnovil i sochu svatého Zachariáše. Na její kopii nyní pracuje holašovický sochař Richard Rudovský.

Originální sochy byly umístěné na kostele v 15 až 17metrové výšce. „Původní socha stála na věži na římse. Jednalo se spíše o jednobarevný nátěr. Socha je z pískovce,“ popsal Ivan Tlášek.

Kopie je také z kamene, ale má jasnější barvu. „Tohle je pískovec, který má téměř podobnou zrnitost, barevnost nemůžeme brát v úvahu, protože ta původní barva je už stará,“ porovnal sochař. A dodal, že v případě kopie sochy jde o čerstvý kamen, který byl vylomený v zimě v Podhorním Újezdě u Hořic v Podkrkonoší.

Vyrobit novou sochu je však pro 68letého akademika časově náročné. „Je to žrout času. Začal jsem v dubnu a v srpnu by to mělo být hotové,“ říká muž, když bere do ruky kladívko. Při ruce má i špici, zubák a dláto. Pozoruhodný je vyměřovací kříž a tečkovací strojek, díky kterému si sochař určí na povrchu originálu body, jež přenáší na kopii.

Kamenná socha svaté vyobrazuje ještě jednu tvář, kterou představuje menší postava. „Svatá Alžběta a svatý Zachariáš byli manželé, ona se zabývala charitativní činností, starala se o chudé. Proto je pod ní chudák, kterému pomáhá,“ líčí, proč socha zobrazuje dvě postavy.

O svaté se zajímá, četl knihu. Na historii se doptá i páterů.