Tradičně se obřady konají v nejhonosnější místnosti radnice. Tou je obřadní síň, jejíž klenutý strop zdobí freska z roku 1730 znázorňující Šalamounův soud. Pro slavnostní akt jsou ale vybírána i jiná místa, jako například hráz rybníka, rozkvetlá louka, sady, penziony, krčmy, restaurace i rajská zahrada dominikánského kláštera, kam se těší i hendikepovaný oddávající Zbyněk Sýkora. „Já už mám za sebou několik svateb, kdy jsem vyhověl přání kamarádů a díky tomu to bylo spontánní i veselé, ale pokaždé to samozřejmě nejsou jen ti, které dobře znám. Proto se snažím svůj proslov přizpůsobit konkrétní situaci i náladě a dávám si opravdu záležet,“ říká radní Zbyněk Sýkora.

close info Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek zoom_in Obřadní síň budějovické radnice zdobí rozměrná freska Šalamounův soud.

Radní patří k budějovickým oddávajícím. K obřadům dodává, že se proslov mění i podle věku snoubenců. „Určitě, pokud se berou už starší lidé, tak jim neříkám žádná životní moudra, protože jich už mají více než já. Mladším občas zmiňuji i svůj životní příběh, kdy jsem se do manželky zamiloval hned na první pohled a vyznávám tradiční rodinné hodnoty. Mám rád tu slavnostní chvíli, kdy sedím na vozíku, chvíli je úplné ticho a já se dívám do tváří lidí. Většinou je to hodně emoční záležitost, kdy slzy střídá smích a vše skončí očekávaným společným souhlasem,“ dodává Zbyněk Sýkora.

Sportovní plácek se zavře dříve

V jihočeské metropoli byla nedávno zpřístupněna pro veřejnost hřiště u několika základních škol v rámci akce Náš plácek. V sobotu 3. srpna 2024 se ale Náš plácek u Základní školy Grünwaldova výjimečně pro veřejnost uzavře v 15 hodin. Důvodem je plánovaná akce českobudějovického bruslařského klubu.

Nové mlhopítko osvěží sídliště Máj

Také v letošním horkém létě bylo v Budějovicích rozmístěno velké množství oblíbených mlžítek a mlhopítek. Ve spolupráci s provozovatelem vodovodních a kanalizačních sítí v close info Zdroj: magistrát města zoom_in Nový vodní prvek na sídlišti Máj nabízí osvěžení.Českých Budějovicích, společností ČEVAK a.s., byly osazeny například ve Stromovce, na náměstíčku u Juvelu a na točně MHD v Suchém Vrbném. Nové mohou občané najít například na sídlišti Máj, nedaleko komunitního centra. „Snažíme se tyhle vodní prvky rozmisťovat všude po městě. Jak v obytných zónách, jako třeba tady na Máji, tak na místech, kde se lidé přirozeně shromažďují, procházejí a zároveň tráví volný čas. Samozřejmě musíme sledovat i dostupné trasy vody. Tohle nové mlhopítko má zvláštní tvar – pro lokalitu jsme zvolili mlhobránu. Je první svého druhu ve městě a budeme sledovat její oblibu a využití, pro případné další rozšiřování ve městě,“ vysvětlil náměstek primátorky Michal Šebek, který je za instalaci vodních prvků zodpovědný.

„Tam, kde je to možné, instalujeme právě mlhopítka, aby se lidé i jejich zvířecí miláčci mohli nejen ochladit, ale i napít čisté vody. Koncept mlžítek, pítek a mlhopítek se nám velmi osvědčil a v instalaci nových budeme určitě pokračovat i v příštím roce,“ dodal Michal Šebek.

close info Zdroj: magistrát města zoom_in Instalace nového vodního prvku na sídlišti Máj, který nabízí osvěžení v parných dnech.

Během tohoto jara a léta bylo dáno do provozu devět nových mlžítek a mlhopítek. Tato místa osvěžení jsou v Českých Budějovicích v provozu od května do konce léta.

Primátorka stanovila počet členů ve volebních komisích

S přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích na území statutárního města České Budějovice stanovila primátorka Dagmar Škodová Parmová počet členů okrskových volebních komisí. „Tuto povinnost mi uděluje zákon o volbách do zastupitelstev krajů. V Budějovicích máme celkem 90 okrsků a v naprosté většině bude minimální počet členů šest, výjimkou jsou pouze dva malé okrsky s nižším počtem voličů než 300, kde mohou být čtyři členové,“ říká primátorka a upozorňuje, že z provozních důvodů dochází ke změně sídla volebního okrsku č. 89 - Klubu neslyšících v Nových Hodějovicích, který se pouze pro tyto volby přesouvá do budovy tamní základní školy.

Volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 20. a 21. září 2024. Jihočeští voliči mohou hlasy odevzdat ve svém volebním okrsku, případně si mohou požádat o vydání voličského průkazu. Na ten pak mohou volit v kterémkoli stálém volebním okrsku na území Jihočeského kraje pro volby do zastupitelstva kraje. V případě senátních voleb pak v kterémkoli stálém volebním okrsku na území senátního obvodu č. 14 České Budějovice, pokud mají v jeho územním obvodu trvalý pobyt. Žádost o vydání průkazu lze podat osobně u příslušného obecního úřadu nejpozději do 18. září nebo písemným podáním poštou nebo datovou schránkou do 13. září 2024. V jižních Čechách se letos senátní volby konají jen ve zmíněném okrsku České Budějovice, který zahrnuje také část Jindřichohradecka hlavně na Třeboňsku.