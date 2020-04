O to, aby se datum 24. dubna stal jejich dnem svatebním, moc stáli.

Svatby v pátek v Českých Budějovicích | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Dana Nosková a Petr Novák z Budějovic totiž svatbou oslavili desáté výročí svého znovuseznámení. "Známe se od osmnácti let, ale po třiatřiceti letech jsme se náhodou potkali u Maláku a od té doby jsme spolu a strašně nás to baví," říkají sympatičtí novomanželé, které k obřadu doprovodily jejich děti s partnerkami. Přípravy na svatbu prý nebyly žádné. "Museli jsme jen nasadit roušky, protože teď pobýváme na chalupě v Novohradkách, kde nejsou třeba," podotýká Petr Novák a manželka se směje: "Já se jen namalovala a vyfoukala si vlasy." Oba jsou pobaveni tím, že o svatbě kromě dětí nikomu neřekli, a teď to přes naše noviny bude vědět celý kraj. "Tomu se říká svatební oznámení," glosoval jeden ze synů.