Přehlídky módních svatebních šatů, pánských obleků, bot i spodního prádla. Bohatý doprovodný program, koncerty, kadeřnická show a prezentace desítek dodavatelů služeb pro váš jedinečný den, to vše ukázal letošní Svatební veletrh na českobudějovickém výstavišti. V sobotu díky zájmu veřejnosti pavilon T praskal ve švech.

Dopolední program Svatebního veletrhu v Českých Budějovicích na výstavišti v pavilonu T v sobotu 20. ledna 2024 byl pestrý. Nenechaly si ho ujít desítky lidí. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Deník se zúčastnil části dopoledního programu. Atmosféru plnou zážitků, kde šlo domluvit vše od hudby, přes jídlo, květinovou výzdobu, dekorace až po prstýnky, vizážisty a fotografy si nenechalo ujít množství párů, které teprve plánují svůj obřad.

I muži mají více možností

Nové trendy blížící se svatební sezony popsala majitelka budějovického svatebního domu Novias Lucie Grillová. Ta také upozornila, že nejen ženy se rády dobře oblékají na svatbu, ale i muži mohou být kreativní. „Zastupujeme německou značku Wilvorst, která nabízí skutečně kvalitní a dobře padnoucí obleky včetně doplňků. Jde o formální i svatební obleky, fraky, žakety i smokingy,“ upřesnila.

Českobudějovický svatební veletrh nabídl novinky i tradici. Program byl nabitý

Pánové sice raději sází na klasiku, ale experiment se může vyplatit. „Většina mužů jde cíleně za klasickým oblekem, ale je to z toho důvodu, že nevědí, že mají jinou možnost. Pokud by pánové chtěli být více trendy a šik, mohou zvolit zmiňovaný žaket vhodný pro denní události či smoking, který se podle nepsaného pravidla sice nosí až po dvacáté hodině večerní, ale ženiši mají v tomto výjimku,“ dodala Grillová.

Roli hraje čas i místo

Velkou roli hraje ale i čas a třeba i místo. „Ideální je přijít asi čtyři měsíce před svatbou, abychom měli dostatek času vše objednat, z hlediska individuálních požadavků týkající se barvy, střihu i velikosti. Trendy jsou letos živé a výrazné barvy, obecně nejžádanější je ale stále modrá,“ přiblížila.

Stále oblíbené jsou obřady na netradičních místech, ke kterým mají svatebčané osobní vztah, hodně se oddává v přírodních kulisách. „V těchto případech vedou světlejší a zemité odstíny, šedomodrá, stříbrná, písková či olivová,“ dodala Lucie Grillová.

Dopolední program Svatebního veletrhu v Českých Budějovicích na výstavišti v pavilonu T v sobotu 20. ledna 2024 byl pestrý. Nenechaly si ho ujít desítky lidí.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Pánové by se podle jejích slov neměli bát zariskovat. „Nebojte se experimentovat s barvami. Tím, že zvolíte něco nevšedního, budete výraznější oproti ostatním pánům na svatbě, budete více in. Nechte si poradit i od svých budoucích manželek, abyste dobře zapadli do konceptu svatby. Nebojte se do sebe investovat, rádi vám se vším pomůžeme. Svatba totiž není jen o nevěstách,“ konstatovala.

Všechno ohlídá jednoduchá aplikace

To, že plánovat není jednoduché, ví asi každý. Vývojáři proto vymýšlí i různé šikovné aplikace. Co všechno dokážou, představil autor mobilní apky WeddMate Robin Kment. „Do telefonu si ji může stáhnout každý zdarma, je pro uživatele i dodavatele, kteří se v ní mohou zaregistrovat. Má i webovou platformu,“ uvedl.

Dopolední program Svatebního veletrhu v Českých Budějovicích na výstavišti v pavilonu T v sobotu 20. ledna 2024 byl pestrý. Nenechaly si ho ujít desítky lidí.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Sdílet WeddMate lze s řadou zainteresovaných osob. „S družičkami, partnerem, je tam automaticky připravený harmonogram pro ženicha, lze si v ní plánovat schůzky, nastavovat připomínky, do plánu si přidávat dodavatele. K jednotlivým úkolům je možné přidávat obrázky, aplikace je i pro hosty. Po svatbě si v ní mohou prohlížet fotografie a videa,“ naznačil s tím, že v podstatě je pak na jednom místě vše, co je třeba zařídit.

Akci moderovala modelka Kateřina Wohlmann Votavová, která má v Budějovicích módní butik. Celý den byli k dispozici vizážisté, kadeřníci, animátoři, moderátoři a fotografové, také pekařky, cukrářky a další dodavatelé cateringu, dokonce i zástupci advokátní kanceláře či půjčovny limuzín a jiných luxusních vozů. V podstatě zde šlo nejen čerpat inspiraci, ale předjednat si vše už téměř na klíč. Radost měli i výherci bohaté tomboly, která nabídla luxusní ceny za 150 tisíc korun, například svatební šaty, pánské obleky či snubní prsteny.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová