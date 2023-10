Chrášťany nedaleko Týna nad Vltavou v sobotu zaplnili dámy a pánové v zelených kamizolách a kloboucích. Stalo se tak u příležitosti dalšího ročníku Svatohubertské slavnosti, která se konala tradičně v rámci projektu Oranžový rok ve spolupráci s JE Temelín.

V sobotu se v Chrášťanech konala Svatohubertská slavnost. | Foto: Deník/Klára Skálová

„Spolupráce s ČEZem trvá celá léta, funguje to dobře a my se na to můžeme celý rok spolehnout,“ řekl starosta Chrášťan Josef Vomáčka, který dával myslivcům povolení, že mohou v obci slavit.

K vidění tu byli myslivci spolků: Koloměřice - Chrášťany, Chlum - Dražíč, Kolodějí nad Lužnicí, Hosty – Hájiště a Honební společnost Doubravka. V průvodu nechyběli psovodi, sokolníci, koňmi tažený povoz se zvěřinovým úlovkem a patron všech myslivců, svatý Hubert v doprovodu své družiny a bohyně lovu Diany.

Jedním ze sokolníků byl Karel Malý ze Sokolnického střediska Praha. Tomu na ruce seděl jestřáb lesní. „Jmenuje se Vašek a jsou mu čtyři roky,“ představil dravce jeho majitel, který se k sokolnictví dostal před pětapadesáti lety. „Tohle je Nora, je to orel skalní a je jí pět let,“ představil tohoto nádherného opeřence jeho majitel Jan Potřeba ze Sokolnického střediska v Písku. Jak se oba shodli, do Chrášťan přijeli vzdát hold myslivcům a zvěři.

K místnímu kulturnímu sálu dorazila družina ve 13 hodin, kde požádala místního starostu o dočasnou vládu nad městem, došlo také na pasování adeptů myslivosti. Odtud se průvod vydal na místní hřbitov a do kostela sv. Bartoloměje, kde se uskutečnila Svatohubertská mše. K večeru se sešli myslivci a veřejnost v místním sále, kde k tanci a poslechu hrála kapela Blaťácká pětka, došlo i na ukázky mysliveckých tradic a přijímání nových členů.

Svatohubertská mše byla pomyslnou třešničkou na dortu akcí, které se v rámci projektu Oranžový rok v Chrášťanech během roku konají. „Už se uskutečnil třeba sraz sokolníků, různé sportovní turnaje nebo hasičská výročí. Díky finanční podpoře ČEZu nám zbývají peníze na realizací jiných věcí v obci, takže to pomáhá,“ uzavřel povídání chrášťanský starosta.