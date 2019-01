Českobudějovicko – „Svatý Martin přijíždí na bílém koni," zní jedna z nejznámějších pranostik. Na svatého Martina symbolicky začíná zima – onen bílý kůň, ale známé je také martinské posvícení, při němž nesměla chybět husa a v poslední době i mladé víno. To vše je dnes spojeno se jménem legendárního vojáka, který se prý kdysi podělil s žebrákem o plášť.

Husí hody. Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Svatého Martina připomene v nadcházejících dnech na Českobudějovicku hned několik akcí.

Už několikaletou tradici má svatomartinská akce v Nových Hradech. Za osm let jejího konání si místní děti zapamatovaly příběh svatého Martina a naučily se písničky, které na jeho počest zpívají před radnicí.



Tuto sobotu se sejdou v 16 hodin v Klášteře Božího Milosrdenství, kde si budou vyrábět lampiony. „V 18 hodin pak vyjde lampionový průvod s Martinem na živém koni a půjde na náměstí. U radnice se odehraje scénka, jak svatý Martin obdaroval žebráka," popsala správkyně kláštera Lenka Bráchová. Děti tu také zazpívají dvě nacvičené písničky.



„Je to oblíbená akce, vždycky se jí účastní kolem stovky lidí," dodala Bráchová s tím, že akce včetně materiálu na výrobu lampionů je zdarma.

V neděli večer se v 17 hodin mohou těšit na svatého také v areálu pod lipami před římovským kostelem. Příchozí by si neměli podle pátera Tomáše Koňaříka zapomenout světlo, lucernu nebo lampion, aby Martina přivítali . „Přijde živý svatý Martin, který přináší světlo víry poprvé do Galie," poukázal na liturgický aspekt slavnosti Koňařík. „Když Martin rozťal plášť, zříká se sebe a obětuje se pro druhého. To je princip života v křesťanství. My žijeme v hrozné, sobecké době a musíme se tomu naučit, umění podělit se," doplnil Koňařík.



Již potřetí se uskuteční v podvečer svátku svatého Martina, tedy 10. listopadu, akce v Borovanech. Také v zámeckém areálu se opět rozsvítí lucerničky a bude očekáván známý svatý. „Zda přijede opravdu na bílém koni, nikdo neví, ale sobotní podvečer mu u nás v Borovanech bude patřit určitě," uvedla za organizátory Jana Oesterreicher Malíková.



Od 17 hodin bude možné na zámeckém nádvoří ochutnat martinské rohlíčky a jiné dobroty, připít si s přáteli letošním svatomartinským vínem… Až se dostatečně setmí, změní se borovanské nádvoří ve středověkou tržnici, na kterou zavítá i Martin s jeho družinou a svým skutkem milosrdenství všem připomene, že v dnešním světě zaměřeném především na výkony je důležité nezapomínat na druhé, být solidární, štědrý…



Proto se také v rámci slavnosti bude opět konat sbírka pro děti z dětského domova. „Tak mohou i všichni příchozí následovat čin svatého Martina a darovat něco těm, kterým nebylo dopřáno vyrůstat v rodině," zmínila Malíková s tím, že svatý vyzývá především děti, aby tentokráte s sebou na slavnost vzaly k věnování knížky, adventní kalendáře, multivitamíny a společenské hry. Konat se bude i lampionový průvod.

V Hluboké nad Vltavou oslaví svátek Martina v sobotu golfovým turnajem Martinská husa Open 2012.