Švestek je málo, pálí se hlavně jablka

Jižní Čechy - Pro meruňky jeli na Slovensko, hrušky sehnali v Itálii.

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

Nejhorší od roku 2002. Tak mluví Klára Ledajksová z Lihovaru Poněšice o letošní sezoně pálení ovoce. „Už ta loňská sezona byla špatná, ale co přišlo letos – katastrofa, a to jednak co do počtu zákazníků – pěstitelů, to jsme tak na třetině těch, co k nám běžně jezdí, a jednak i co do množství ovoce, co sem pěstitelé vozí,“ hodnotila Klára Ledajaksová dosavadní průběh sezony. Tu zde odstartovali už v červenci.

Z ovocí, ze kterých si zákazníci nechávají dělat pálenku, dle jejích slov vedou jednoznačně jablka. Ale ani těch není letos tolik jako v uplynulém roce. „Loni nám je pěstitelé vozili ve stovkách kilogramů, letos jsme rádi i za desítky,“ řekla Klára Ledajksová. V průměru k nim pěstitelé jezdí s 60 až 80 kilogramy jablek. „Pokud nám někdo přiveze 200 kilogramů, tak je to zázrak,“ doplnila s tím, že lidé vozí také hrušky, kdoule a hroznové víno. „Mizivě bylo třešní – těch jsme v pěstitelské pálenici zpracovali 187 kilogramů. Výjimkou nebylo, když nám pěstitel přivezl 12 až 14 kilogramů třešní. Višně jsme v pálenici letos neviděli vůbec,“ řekla Klára Ledajksová.

Zajít chutě si milovníci pálenek museli letos nechat i na slivovici. Švestek se totiž zdaleka neurodilo tolik, kolik by bylo třeba. Dobře to pocítili v poněšickém lihovaru, kde vyrábí pálenky k následnému prodeji. „Letošní nedostatek švestek budeme muset vykrýt zásobou slivovice z loňska. Pokud by ale měla být sezona v příštím roce podobná té letošní, budeme se slivovicí na suchu,“ nastínila Klára Ledajksová možnou podobu budoucí sezony. Poradit si přitom dle jejích slov museli i s nedostatkem dalších druhů ovoce. „Bohužel naši osvědčení regionální velkopěstitelé letos zdaleka neuspokojili naše požadavky ohledně množství ovoce, museli jsme se proto obrátit na jiné dodavatele. Pro meruňky jsme jeli na Slovensko, hrušky jsme sháněli v Itálii,“ dodala.

Nabídka ovoce je menší, na vině je počasí

Strakonicko: „Nabídka ovoce na pálení je na polovině loňského výkupu, ale cena stoupla o 50 až 70 procent,“ konstatoval Martin Fried, sládek a manažer pivovaru, který patří k Zámeckému lihovaru Blatná. Pro tyto případy si vedení lihovaru pálí zásoby destilátů v době, kdy je ovoce dostatek.

Jindřichohradecko: „Letos je to s ovocem opravdu velká bída. Myslím, že takhle špatné, jako je to letos, to ještě nikdy nebylo,“ uvedl Stanislav Doležel z Pálenice Stříbřec.

Táborsko: „Je to špatné. Budeme letos na dvaceti procentech obvyklé produkce,“ řekl Jiří Feik, obchodní ředitel lihovaru ve Lžíně u Dírné, s tím, že hlavním důvodem je počasí.