Jak jste se dostali k výrobě svíček?

Studovala jsem německý jazyk, potřebovala jsem praxi a přes známé jsem se dostala do Rakouska, kde jsem pracovala podobně jako o-pair. Tam jsem se potkala s člověkem, který s výrobou svíček začal. To bylo asi v roce 1997. My se svíčkami začali zabývat v roce 98. Začalo to svícny, kdy dotyčný zjistil, že můj otec je velmi zručný, takže ho využil pro výrobu speciálních věcí, se kterými si otec jako zámečník poradil. A tím to začalo. Takže během mého studia jsme začali vyrábět svícny. Časem se začalo jednat také o výrobě svíček a v roce 98 se sem do Skřidel přemístila část produkce, základ. A začali jsme vyrábět svíčky. Bohužel tenkrát se ta větší firma dostala do problémů. Hledali jsme pak jiného odběratele svíček a v roce 2003 jsme se spojili se švýcarskou firmou Amabiente. Od té doby spolupracujeme ke vzájemné spokojenosti, v příštím roce budeme mít 20 let výročí.

Jaké byly začátky, začali jste vyrábět svíčky, jak se říká „na koleni“?

Na koleni jsme v podstatě začali. Technologii výroby jsme zčásti převzali, zčásti jsme si ji sami vypilovali. V oblasti svícnů zapracoval výrazně můj otec. Když někdo prohlásí, že něco nejde, jdu za ním, a on to vždy nějak vymyslí. V podstatě jsme začali v garáži, vše bylo provizorní. Postupně jsme opravovali tento statek a rozpínali se. Zde, kde momentálně sedíme v kanceláři, bylo hospodářské stavení. Přemýšleli jsme, co s ním a rozhodli se, že tu vystavíme sídlo firmy. Já i otec jsme z Českých Budějovic, rodiče ale již dlouhou dobu žijí tady. Tenkrát jsem řešila, co bude lepší. Budu sem dojíždět já, nebo otec? Byl však už před důchodem. Navíc jsme chalupu zrekonstruovali tak, že jsme ji vlastně postavili celou novou, tu původní jsme zbourali. Usoudila jsem, že dojíždět budu já. Rodiče tu bydlí, mám tu také zázemí, díky tomu jsem tu s pomocí maminky odchovala dvě děti.

Odkud a jak vlastně získáváte potřebný vosk?

To je právě ta specialita, kterou se odlišujeme od ostatních výrobců svíček. Na trhu jsou z osmdesáti, devadesáti procent parafínové svíčky. Málokdo asi ví, že parafín se získává druhotným zpracováním ropy. Říkám proto s úsměvem, že kdo pálí parafínové svíčky, tak si doma pálí ropu. Naše svíčky, tedy svíčky Amabiente, jsou čistě přírodní produkt, neboť jsou z palmového oleje. Je to takzvaný vosk stearin a dováží se až z Malajsie. Je z prokazatelných zdrojů, má certifikát původu, celý proces výroby vosku se děje pod dozorem příslušných orgánů na základě mezinárodně platných dohod. To je důležitá podmínka pro nákup vosku a pro celou Amabiente. Čili laicky řečeno, je to rostlinný vosk. Takže kdybych některou tu svíčku vyhodila ven, přírodě absolutně nijak neuškodím. A i když se stane, že kousek vosku sebere náš pes a okusuje ho, nijak mu to neublíží. Rovněž barvy jsou organické a knoty z bavlny. Svíček z tohoto typu vosku není moc. Na trhu sice jsou, ale ne každý se může pochlubit certifikátem původu. Na tom si Amabiente zakládá.

Výroba svíček jistě podléhá také módním trendům? Jak se jejich design vyvíjel?

Ano. Najdete tu však i kousky, se kterými jsme před dvaceti lety začali. Přetrvávají, mají velkou prodejnost, zákazníky jsou stále oblíbené. Když jsme začínali, bylo to hlavně o objemných svíčkách. To jsme vytvářeli z vosku hlavně objemné objekty. Postupně v roce 2008 nastala světová krize, kdy se lidé zase začali zaměřovat na malé svíčky. V současnosti bych řekla, že se vracíme k velkým objektům. Samozřejmě jsme ovlivňováni i barvami. Jaké barvy se ve světě momentálně prodávají, takové děláme i svíčky. Na druhé straně, my jsme malý podnik, taková rodinná firmička. Abychom zvládli podzimní a zimní nápor, musíme svíčky předvyrábět. V podstatě už od jara plníme sklad takovými typy svíček, o kterých víme, že je můžeme připravit v jakémkoliv množství, vždy půjdou na odbyt. Jsme sice ovlivněni trendy v barvách, ale když někdo přijde, že potřebuje dárek do interiéru, který nezná, máme vyčleněny základní barvy, se kterými takový zájemce o svíčky nikdy nesáhne vedle. Jinak máme 49 odstínů barev. Naše svíčky jsou buď krystalové struktury nebo liniové čárkované.

Struktura liniová čárkovaná je zřejmě to, že ty svíčky vypadají jakoby vodorovně obroušené? Jak toho docílíte?

To je speciální technika lití. Pak máme ještě krystalovou techniku. Každá vyžaduje určitou teplotu. Krystalová struktura je typická pro vosk stearin. Když ho při určité teplotě nalejete do formy bez použití jakékoliv techniky lití, docílíte této struktury v podobě krystalu. Záleží však přitom na každé dodávce vosku. Je to rostlinný vosk, a i když je to pořád stejné výrobní číslo, musíme ho vždy předem otestovat. Vždy při zavezení nového vosku provádíme testy a musíme docílit toho, aby svíčky měly pořád stejný vzhled i stejný vzhled krystalů. Toho se docílí pomocí přísad. Někdy se přísada používá, někdy to není potřeba. Svíčky musí být identické, vše musí sedět.

Výroba svíček není tedy tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Nebo po nalití do forem je v podstatě hotovo?

Všechno je to ruční práce. Tento vosk má nevýhodu v tom, že se strojově nedá moc zpracovávat. Existují sice stroje na zpracování vosku stearin, ale v podstatě z nich vyjedou jen víceméně kulaté a válcové tvary, myslím, že maximálně do velikosti 25 cm. My jsme jediní výrobci, kteří z toho dokážou dostat čtyřiceticentimetrové svíčky. Jsou hranaté, vysoké 40 cm a máme je i v kulaté verzi. Nejsou vyrobené strojem, ale ručně. Na vše máme speciální formy. Výrobní proces se skládá ze spousty kroků. Tím, že je to přírodní vosk, musíme občas přihlížet k vnějším podmínkám, třeba vnější teplotě. Důležité jsou teploty lití, ve výrobě nemůže být člověk, který by u toho nepřemýšlel. U nás to nekončí tím, že vezmu vosk, roztavím ho, naleji do formy a vyndám. Po vyjmutí z formy svíčka prochází ještě mnohými úpravami, velkým opracováním. Následuje dalších pět, deset kroků. Pak se vyleští a přechází do jiné místnosti, kde se leští načisto.

Hoří déle než svíčky parafínové?

Určitě. Další dobrou vlastnosti tohoto vosku je jeho tvrdost. Dlouhodobě si udržuje svůj tvar. Takže když si svíčku postavíte na okno, kam svítí slunce, svíčka se nezmění, neohne se, nevybledne, nezežloutne. Barvy jsou rovněž stálé. Svíčky hoří déle a vyhořívají – to je jejich další dobrá vlastnost. Jsou vhodné pro alergiky a astmatiky.

Vaše svíčky, i když mají moderní vzhled, se hodí do všech interiérů?

Rozhodně. Najdete tu moderní tvary pro moderní interiéry, ale i kulaté tvary, které mohou být v jakémkoliv interiéru, nebo tento zvláštní tvar v podobě kapky. Vybere si u nás mladá i starší generace. Osvědčené tvary jsou válce, to je nadčasová věc. Také koule a kuličky různých rozměrů. Každý si najde, co potřebuje.

Jak vidím, práci vám zpestřují i speciální přání a zakázky…

Ano, teď třeba děláme takzvané psí svíčky. V podstatě to není žádná výjimečná svíčka, je to svíčka trochu upravená výškově, na níž bude speciální logo s obrázkem a nápisem Pes je srdce na čtyřech tlapkách. Další specialitou je třeba svíčka pro kouzelníka. Opět jsme vycházeli ze standardního tvaru. Potřeboval z naší čtyřiceticentimetrové svíčky pouze malinké špalíčky s tím, aby vydržely hořet alespoň tři minuty. Vytvořili jsme špalíček, který hoří 18 minut.

Vyrábíme i vonné svíčky, ale Amabiente se na ně nespecializuje. V této oblasti jsme však dodavateli pro Rosenthal a jeden světový módní dům.

Pro naše zákazníky také připravujeme speciální dárkové krabičky, v nichž kombinujeme svíčky a svícny například s čokoládou, s vínem nebo sektem.

Naší výhodou je flexibilita. Když přijde někdo s požadavkem na speciální tvar, snažíme se mu vyhovět, ale je to běh na delší trať. Je to o výrobě forem, o testování té svíčky. Naprosto všechny tvary však nedokážeme. Protože tento vosk je tvrdý, musí mít určité čisté linie a vyžaduje perfektní formy.

Dá se říct, že po podzimu a Vánocích nastává čas, kdy máte volněji a můžete odpočívat?

Jak kdy. Jenomže brzy nastupuje Valentýn, Velikonoce čili relativní klid přichází až někdy v dubnu, květnu. Dlouhodobě však spolupracujeme také s německým Rosenthalem, který nás průběžně zaváží zbožím, jež se netýká sortimentu Amabiente a ten nám vyplňuje to volnější období. Takže volněji bývalo spíše tak před osmi lety, teď už jedeme víceméně průběžně. V klidnějším období pak vypilováváme všechno, co je potřeba.

Náš výrobní tým tvoří pouze čtyři pracovníci včetně těch ve Švýcarsku plus výpomoci. Na podzim, kdy se znásobuje poptávka, tady i ve Švýcarsku pracují další lidé na výpomoc a při speciálních zvláštních zakázkách nastupuje i rodina.