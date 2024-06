Nedostatek švihlosti způsobuje předčasné stárnutí. Žízeň má krátké nohy. Další podobná hesla se stala mottem nadšenců z Týna nad Vltavou. Ti letos uspořádali již počtvrté o pouťovém víkendu Pochod švihlé chůze. Na jeho konci na ty nejlepší a nejzajímavější účastníky, kteří pořadatele ze sdružení Art centrum Záhoří zaujali, čekaly dokonce sošky Oskarů. Podívejte se na místo prostřednictvím videa a galerie Deníku.

V pořadí 4. ročník tzv. Pochodu švihlé chůze uspořádali členové sdružení Art centrum Záhoří v sobotu 15. června v podvečer. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Zvesela, s hudbou do kroku a hlavně dostatečně švihle od restaurace Na Pavláčce přes historický železný most, náměstí Míru až na nábřeží 5. května do Art café baru si vykračovalo letos v sobotu 15. června v podvečer na 35 účastníků akce.

Chybělo jim setkávání a sranda

Podle Kateřiny Škrétové z pořadatelské týmu má vltavotýnský Pochod švihlé chůze kořeny v postcovidové době, od roku 2021 se ho účastní pravidelně kolem 50 osob. „Nevadí nám výkyvy počasí, chodíme i v dešti. Vymysleli jsme to na konci lockdownu, když jsme měli absťák po sociálním kontaktu, abychom se zase radovali ze života,“ vysvětlila. Ačkoliv Mezinárodní den švihlé chůze připadá na 7. ledna, volí vždy červnový termín. „V zimě tady chcípl pes, tak nemá cenu dělat podobnou praštěnou akci, protože by nikdo nepřišel. Spojujeme to schválně s poutí, kdy je v Týně hodně lidí a většinou hezké počasí,“ naznačila s tím, že tak mají jistotu dostatečného počtu účastníků i hojného publika.

Na hodinové náročné trase nesmí chybět přestávky. „I když to není dlouhé, švihlá chůze je vyčerpávající, tak je nutné si oddechnout a občerstvit se,“ uvedla Škrétová.

Důležité je nejít normálně

Mají stálé účastníky, ale vítají každoročně i nováčky. Styl chůze a kroky jsou na každém. „Poskytujeme návod na základní kroky, ale každý si může zvolit svůj libovolný styl. Jediné platné pravidlo je nejít úplně normálně. Jinak je to úplně jedno,“ zdůraznila s tím, že švihlé pochody vychází ze scénky britské komediální skupiny Monty Python´s.

Letos se kromě 35 lidí, dětí i dospělých, včetně jedné ženy o berlích, zúčastnili pochodu i dva psi. V předchozích letech podle organizátorů na trasu dvakrát vyrazil také vozíčkář. „První ročník jeden účastník absolvoval také na běžkách. Občas se objeví ještě něco švihlejšího než běžně,“ usmívala se.

V pořadí 4. ročník Pochodu švihlé chůze uspořádali členové sdružení Art centrum Záhoří v sobotu 15. června v podvečer.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Zdravé jádro chodců tvoří parta kamarádů a sousedů, která se tím baví a chce udělat radost i okolí. Akce nemá žádný hlubší smysl, pouze má pobavit účastníky i přihlížející. „Je to čistě pro zábavu, ze srandy, bavíme sebe i ostatní,“ uzavřela Kateřina Škrétová.