Víc oslavných komentářů už dlouho žádný článek Deníku nevyvolal. Co čtenáře tak potěšilo?

Martin Tröster - váš člověk v Deníku. | Video: Deník

Informace o tom, že se ruší nákupní hodiny vyhrazené seniorům. Hurá! Konečně vláda udělala něco rozumného! Už bylo na čase! Těžko odhadnout, zda by se bez tohoto opatření epidemická situace v naší zemi vyvíjela jinak. Jako laik to neposoudím. Lze ale říct, že zákaz nákupů mezi osmou a desátou pro lidi mladší 65 let vadil i zákazníkům 65+, jak nám často psali. Nechtěli nakupovat v době, kdy jim to někdo přikáže, ale kdy budou chtít sami.