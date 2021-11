Svobodní berou celkový výsledek v parlamentních volbách jako neúspěch. Teď budou ještě pár dnů volit nové vedení. V čele může opět stanout Libor Vondráček z Jindřichova Hradce.

Tři kandidáti se podle mluvčího Svobodných Milana Hejduka ucházejí o post předsedy strany. Všichni své názory přednesli na republikovém sněmu, který se konal 13. listopadu v Hostivaři.

Kandidáti na předsedu vystoupili v abecedním pořadí. Jako první vystoupil kandidát Jiří Kubíček, zastupitel hl. m. Prahy. "Ve svém projevu mimo jiné zmínil, že by jako předseda změnil vnitřní chod strany, dal by větší autonomii pobočkám. Dále by se věnoval přípravě IT týmu uvnitř strany a rovněž přípravě a získání odborných garantů a odborných mluvčí," uvedl Milan Hejduk.

"Jako druhý kandidát na předsedu vystoupil Tomáš Vochozka, který v úvodu zmínil, že strana má mnoho věcí, které je brzdí. Dále zmínil potřebu nastartovat odborné komise, programy pro práci cizinců, daleko aktivněji oslovovat dárce," dodal Milan Hejduk.

"Jako třetí kandidát na předsedu se představil dosavadní předseda Libor Vondráček, který v úvodu zmínil, že jeho hlavní motivací při vstupu ke Svobodným byl předvídatelný program a filosofie. Následně prezentoval vizi Český sen 2035, ve kterém popsal jednotlivé oblasti života tak, jak by si představoval. Konkrétně tuto vizi by Svobodní měli umět dokázat vysvětlit každému občanovi během 15 minut. Libor Vondráček svoje vystoupení ukončil slovy, že by chtěl žít v zemi, kde si každý řídí svůj sen, v zemi bez sociálních inženýrů," doplnil ke třetímu kandidátovi Milan Hejduk. Libor Vondráček je z Jindřichova Hradce a vedl na jihu Čech v parlamentních volbách koaliční kandidátku Svobodných.

Volba předsedy dle stanov strany probíhá nyní elektronicky od 14. 11. 2021 do 20. 11. 2021.

Sněm Svobodných na úvod nabídl i přehlídku hostů, z nichž někteří byli přímo účastni na předvolební koalici Svobodných s Trikolórou a Soukromníky. Vystoupili – Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolora), Tomáš Raždík (předseda Švýcarské demokracie), Michal Simkanič (předseda České pravice), David Tesař (Manifest.cz), Petr Bajer (Soukromníci), Daniel Landa, Luboš Boleček (Tea Party) a Jaroslav Chalupský (senátor zvolený za Svobodné).

V programu se představili také kandidáti na místopředsedy. Do této volby se přihlásili: Bert Bartas (předseda krajského sdružení Jihomoravského kraje), Jan Dočekal (donedávna místopředseda strany), Dominik Hrubý (místopředseda krajského sdružení Praha), Alois Sečkár (donedávna místopředseda strany), Luboš Zálom (donedávna místopředseda strany), Zbyněk Hubínka (místopředseda krajského sdružení Libereckého kraje) a Vítězslav Stanovský. Pro místopředsedy končí termín přihlášení 22. 11. 2021. Samotná volba proběhne od úterý 23. 11. 2021 08:00 do pondělí 29. 11. 2021 20:00 hodin.

Dále během sněmu probíhaly rovněž projevy kandidátů na členy republikového výboru. Na závěr sněmu bylo přijato stanovisko, které navrhl Jiří Payne, které uvádí, že neúspěch v parlamentních volbách 2021, byl způsoben řadou vlastních chyb, kromě jiných důvodů. A dále, že republikový sněm doporučuje novému republikovému předsednictvu soustředit pozornost na vnitřní fungování strany.