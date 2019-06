Jižní Čechy – Když chce být člověk v něčem skutečně dobrý, musí to dělat pořádně. Takové heslo zastává 19letý student soběslavského gymnázia Jakub Vácha. A vyplácí se. Stal se totiž Jihočeským talentem roku 2018, a to v přírodovědné kategorii.

„Bylo to za geologii a ekologii,“ prozradil maturant, který se po prázdninách přestěhuje na vysokoškolské koleje. Pro svou další kariéru si vybral Masarykovu univerzitu v Brně. „Už v průběhu studia jsem tam jezdil pracovat do laboratoří, stejně jako do Prahy na Karlovu univerzitu, nakonec ale vyhrála Masaryčka,“ vysvětlil. Studovat zde bude geologii. „Do budoucna bych chtěl dělat mineralogický výzkum,“ poodhalil svoje plány.