Reportážní snímky, kouzelná krajina, detaily i portréty slavných, jihočeské výlovy, masopusty, zabijačky, Šumava na tisíc způsobů, živelné pohromy v kraji i kouzlo největších staveb. To vše při svém „ťapání“ s objektivem zachytil během 50 let fotoreportér Jaroslav Sýbek.

Vernisáž výstavy Jardy Sýbka v radniční výstavní síni v Českých Budějovicích ve čtvrtek 15. února 2024. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Přehlídku toho nejlepšího lze najít do konce března ve výstavní síni budějovické radnice a v přízemí nové budovy IGY centra.

Letos 1. listopadu se fotograf s přezdívkou Baryk, který pracoval pro ČTK, Mladou frontu Dnes i Deník, dožije 75 let. Slaví ale už dva týdny s rodinou, přáteli, kolegy novináři i fotografy, nyní zahájil už druhou výstavu. „Přišel jsem o hlas, ale stejně něco řeknu,“ smál se ve čtvrtek v podvečer na jejím zahájení. „Jsem sakra překvapenej, kolik vás přišlo na moji vernisáž. Moc mě to těší, i když sotva lezu. Já vám všem, vy potvory milovaný, děkuji. Fakt to myslím vážně,“ pokračoval v pro něj typickém humorném duchu.

Na zahájení vystoupilo několik řečníků, kteří nejen obdivují jeho práci, ale staly se součástí jeho obrázků, kolegy, a nakonec mezi nimi vzniklo i celoživotní přátelství.

Úžasná osobnost

Náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková podotkla, že je velkou ctí poskytnout prostory radniční síně člověku, jako je Jarda Sýbek. „Je obrovským pojmem ve své podstatě. To množství přítomných lidí není jen o profesi, ale je to i o jeho úžasné osobnosti a o tom, že ho máme všichni rádi,“ podotkla.

Emeritní rektor Jihočeské univerzity Libor Grubhoffer jeho snímky popsal jako plné pocitů a života. „Jeho fotky nejenže zachycují emoce, ale jsou skutečně živé. Žijí si svým životem,“ míní. Projevil veřejně přání asi všech příchozích: „Já už chci toho potvoru zase potkat v ulicích, na rohu Krajinské ulice a Masných krámů, protože se mi po něm stýská.

Vernisáž výstavy Jardy Sýbka na budějovické radnici ve čtvrtek 15. února 2024.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Promluvili také hned tři bývalí primátoři města Jaromír Talíř, Juraj Thoma a Jiří Svoboda, s kterými se hlavní aktér nechal na památku zvěčnit. Společně mu všichni popřáli pevné zdraví a návrat za objektiv v brzké době.

Na akci bylo možné zakoupit také knihu Jaroslav Sýbek: Půlstoletí fotoreportérem aneb Fotografoval jsem anglického krále. Tu vydal za podpory řady donátorů včetně města České Budějovice či Syndikátu novinářů ČR publicista a Sýbkův kamarád Radek Gális. Ten, kdo chtěl podpis obou autorů, si musel dokonce vystát frontu. Fotografickou knihu lze zakoupit v knihkupectví Dobrovský.

Jaroslav Sýbek se narodil 1. listopadu 1949 v Praze. Působil jako fotoreportér ČTK v Praze, zakládal jihočeskou redakci, jeho kariéra je spjatá s MF Dnes a jihočeskými regionálními Deníky. Jižní Čechy se mu staly osudem. Rád fotografuje kleťské východy a západy slunce, Šumavu, výlovy, ale hlavně lidi kolem sebe. Fotil i osobnosti, jako je Jiří Menzel, Václav Havel, Karel Gott, Hana Zagorová, Juraj Herz, Zdeněk Troška či anglický král Karel III.

Je to legenda, která má i vlastní slovník. Ten se snažila zmapovat Alena Kleinová Binterová.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Rozhovor s Jardou Sýbkem vedla moderátorka Českého rozhlasu Eva Kadláčková. Lze si ho poslechnout ZDE.