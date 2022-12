„Hlavním posláním naší zoologické zahrady je chov a hlavně ochrana ohrožených zvířat. Nejde přitom jen o druhy přímo ohrožené vyhynutím, jako je například fosa madagaskarská nebo tygr ussurijský, ale zajímá nás osud všech zvířat. V rámci našich možností se snažíme pomoct všem živým tvorům, kteří to potřebují,“ říká ředitel táborské zoo Evžen Korec.

Jen letos tak táborská zoo pomohla zachránit například osly ze Slovenska určené k likvidaci na jatkách, mufloní mládě, jehož matku srazil a zabil řidič auta, či volně pohozenou želvu nádhernou, kterou neznámý nálezce přinesl jindřichohradecké veterinářce. Vůbec největší skupinu zvířat – celkem 25 mladých kůzlat – zachránila zoo z jedné nejmenované mléčné farmy.

Auto mu srazilo mámu. O Mufa, mládě muflona, se teď postará táborská zoo

„Farma, která chová kozy vymírajícího českého plemene, odsoudila nádherná a hlavně zcela zdravá zvířata k okamžité smrti. A to jen proto, že se jim nehodila do jejich byznys plánu. Možná jste nad tím nikdy příliš nepřemýšleli, ale mléčné farmy ke svému podnikání potřebují kozí samice, protože právě ty produkují mléko. Běžnou a krutou praxí proto je, že pokud se narodí malí kozlíci, jsou krátce po porodu rovnou usmrceni a putují do kafilerie. Tuhle naprostou neúctu k životu a bezcitnou lhostejnost nikdy nepochopím“ doplňuje ředitel zoo Korec.

Pětadvacet zachráněných kozlíků je maximální počet zvířat, kterým může táborská zoo poskytnout adekvátní podmínky pro spokojený život. „Bohužel tato barbarská praxe není výjimkou, ale spíše pravidlem. Podle mých informací se k ní uchyluje velké množství kozích farem. Hlavně příchod jara je na mnoha z nich ve znamení zbytečného masakru malých kozích samců. Byli bychom velmi rádi, kdyby se nám podařilo tohoto osudu ušetřit co nejvíce kozlíků. Pokud se některý z našich příznivců chce podílet na jejich záchraně a poskytnout jim nový domov, ať se nám ozve. Každý zachráněný život stojí za to,“ apeluje ředitel Evžen Korec.