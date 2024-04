Poslední tři roky života bývalého prezidenta Václava Havla (1936-2011) zachytil režisér, scenárista a kameraman Petr Jančárek (64). Po letech nyní časosběrný dokumentární film s názvem Tady Havel, slyšíte mě? přichází do kin. V rámci festivalu Jeden svět ho již viděli diváci v budějovickém Biografu Kotva. Po projekci následovala on-line beseda s autorem.

Z filmu Tady Havel, slyšíte mě? | Foto: tadyhavel.cz

„V dubnu 2009 mě prezident Václav Havel oslovil, zda bych natočil zbytek jeho života. Nebudu zapírat, že jsem pyšný a spokojený, že si vybral k tomuto úkolu právě mě,“ usmíval se režisér, který se s Václavem Havlem prvně setkal hned v listopadu 1989. „Tehdy jsem dálkově studoval na FAMU, kam 22. listopadu volali z Laterny Magiky, že by potřebovali šest kluků. John Bok nám tam řekl, abychom Václava Havla doprovázeli po klubech a divadlech. Dělali jsme mu pár dní neoficiální ochranku, než nás vystřídali kluci z fakulty tělesné výchovy a sportu, kteří k tomu měli přece jen lepší předpoklady.“

Režisér Petr Jančárek besedoval na dálku s diváky budějovického Biografu Kotva.Zdroj: Radek Gális

Petr Jančárek je spoluautorem dokumentární trilogie Václav Havel, Praha - Hrad, zachycující jeho prezidentské začátky až po rozpad federace. V roce 2004 pak s Havlem natočil i apel za propuštění uvězněných kubánských disidentů a od té doby jejich spolupráce pokračovala.

Během dlouhé doby, která uplynula od Havlovy smrti, získal autor od zpracování látky potřebný odstup, prodlevu způsobilo i shánění peněz na dokončení filmu nebo pandemie, kvůli které se zpozdila premiéra o další roky. „Tak se stalo, že se film narodil až teď, což mu ale neublížilo,“ myslí si režisér, který vzpomíná na skvělou lidskou vzájemnou spolupráci. „Až do posledních dní si Václav Havel zachoval duševní svěžest, bylo potěšením s ním být a zažívat ho. Pustil mě téměř ke všemu, před čímž se skláním a budu sklánět, spolupráce s ním byla fantastická a krásná.“

Z filmu Tady Havel, slyšíte mě?Zdroj: tadyhavel.cz

Jančárek zachytil i zrod filmu Odcházení, který Václav Havel v závěru života režíroval a splnil si dětský sen, zároveň citlivě natočil odcházení stárnoucího muže, ztrácejícího síly v závěru života. K nejpůsobivějším momentům patří proto setkání s dalajlámou, který Havla navštívil týden před smrtí. „Bohužel jsem nemocný,“ šeptá unavený Václav Havel svému příteli do ucha.

Návrat hodnot

Během necelých tří let pořídil Petr Jančárek na 200 hodin filmového záznamu, dokument trvá 87 minut. „Nestalo se, že by chtěl prezident natočené záběry vidět,“ říká autor, který měl při práci úplnou volnost. Nevyužité unikátní záznamy hodlá zpracovat a ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla nabídnout studentům a badatelům. Připomíná, že morální hodnoty a motto Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, které prezident uznával a ctil, mají platnost stále. „Zvolili jsme právě proto takový název filmu, abychom Havlovy hodnoty podpořili a znovu je vrátili do společnosti. Jeho způsob hodnocení světa a přemýšlení o návratu lidskosti do něj stojí za to připomenout,“ uvedl režisér, který divákům v Biografu Kotva na závěr besedy poděkoval. „Tento film se má totiž vidět v kině, protože je důležité ho s někým sdílet,“ dodal Petr Jančárek.

Budějovické multikino CineStar v IGY a ve Čtyřech Dvorech promítá dokument v několika časech od čtvrtka 11. dubna, Budějovický Biograf Kotva uvede dokument 13. dubna a 4. května.