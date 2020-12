Starý zámek Borotín leží asi čtyři kilometry od Sudoměřic na Táborsku. Ve skutečnosti jdeo gotický hrad, který byl přestavěn na zámek. K Borotínu se váže několik pověstí. Jedna z nich vypráví o nemrtvé dívce.

Starý zámek Borotín leží asi čtyři kilometry od Sudoměřic na Táborsku. | Foto: Deník / Redakce

Na Borotíně se kdysi narodila krásná a chytrá dívka, která měla i jisté schopnosti. Jak už to bývá, dívka se zamilovala do prostého mládence a on do ní. Štěstí jim ale nepřálo. Dívčin otec byl proti tomuto vztahua našel dceři jiného hocha. Jeho krásná dcera ale k tomuto druhému muži necítila lásku. I přes zákazy se i dále scházelas prostým mládencem, kterého skutečně milovala. Druhého si však musela vzít za manžela, jak jí otec nařídil.