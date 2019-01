České Budějovice – Dřevěné trámy, to jsou poslední zbytky adventního městečka. Příště nás možná čeká další věž či omezení dopravy na náměstí.

Českobudějovický advent 6. ledna skončil a od té doby se pracuje na jeho sklízení. Na deinstalaci kluziště má prý firma Art4promotion, která Českobudějovický advent už druhý rok připravila, podle její jednatelky Lenky Střítecké, čas až do 20. ledna.

Firma Art4promotion

připravuje Českobudějovický advent od roku 2017. Realizovat ho bude ještě další tři roky. Zadavatelem adventu je město.

Právě bruslení bylo největším lákadlem pro lidi. „Máme radost, že bylo i v prvním lednovém týdnu navštěvované napříč věkovými skupinami až do večerních hodin,“ raduje se Lenka Střítecká. Ledové kluziště si pochvaluje i Juraj Thoma, první náměstek primátora, který má na starosti také kulturu. „I atraktivní prvek v podobě věže byl dobrý nápad,“ říká na adresu novinky teď už loňského ročníku, vyhlídkové věže nad adventním městečkem.



Advent se bude projednávat na radnici v pondělí. „Mám jisté výhrady k reklamě a vizuální podobě,“ nastiňuje předmět jednání Juraj Thoma s tím, že čeká i debatu o počtu stánků a jejich sortimentu. Právě ten by do budoucna firma Art4-promotion podle Lenky Střítecké ráda posunula a posílila.



Do budoucna by ještě chtěla firma realizovat jednu vyhlídkovou věž či jiný inovativní prvek, o čemž se bude rozhodovat v nadcházející fázi diskuze a vyhodnocování. Podle Juraje Thomy by další novinkou, kterou je třeba ještě společně projednat, mohlo být zklidnění dopravy.



Podle šéfa kultury v Týně nad Vltavou Jana Ivanegy, který také adventní trhy ve svém městě pořádal, bylo v Českých Budějovicích vidět, že vložené peníze do adventu byly kvalitně vynaloženy. „Odpovídajícím způsobem potřebám cílové skupiny – Budějčákům,“ myslí si ředitel vltavotýnského centra kultury a vzdělávání.