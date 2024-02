V sedmi kategoriích se letos udělovala ocenění Talent roku 2023, získalo je 53 mladých Jihočechů. Nadějní přírodovědci, technici nebo hudebníci už většinou mají za sebou úspěchy v mezinárodních soutěžích.

Jihočeský Talent roku 2023, předávání ocenění. | Foto: Jihočeský kraj, DDM ČB

Celkem 126 nominací z Jihočeského kraje posuzovaly odborné komise při rozhodování o tom, komu by měl patřit titul Talent roku 2023. Akci pořádá Dům dětí a mládeže (DDM) České Budějovice, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj. Slavnostní vyhlášení výsledků anketní soutěže se konalo v Koncertní síni O. Jeremiáše.

Podle Hany Korčákové, ředitelky DDM, se vybírali talentovaní Jihočeši pro ocenění v kategoriích přírodovědné, technické, humanitní, taneční, hudební, výtvarné a v kategorii všestranný talent. Sportovní talenty ve zvláštní anketě hodnotí Česká unie sportu. „Nominace přicházejí od rodičů, učitelů, vedoucích zájmových kroužků a podobně,“ říká Hana Korčáková a dodává, že v každé kategorii se hodnotí zvlášť mladší děti (základní škola) a starší děti (střední škola).

Letos se konal už 23. ročník ankety. Ten první v roce 2001 pořádalo Středisko služeb školám, potom pořadatelství převzal DDM. Ocenění se uděluje za jednotlivé výsledky nebo i za dlouhodobou činnost v oboru nebo i za všestrannost. Záštitu nad akcí letos přijali primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová, náměstek hejtmana Pavel Klíma a vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu Hana Šímová. Předávání cen se vedle členů odborných porot ujali také Pavel Klíma, náměstek primátorky Tomáš Bouzek nebo herečka Jihočeského divadla Dana Verzichová.

Základním kritériem pro hodnocení byly dosažené výsledky žáků a studentů v soutěžích za uplynulý rok. „V každém z nás je třeba najít aspoň nějakou perličku na dně. A to je základní úloha učitele, který v dětech musí ty perličky umět najít a nechat zazářit,“ řekl při předávání cen náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast školství Pavel Klíma.

„Celkem dostal DMM České Budějovice 126 nominací. A to je jistě jen zlomek jihočeských talentů. Na to, aby se talent dítěte rozvinul potřebujeme tři věci: nadání a jeho píli, potřebujeme kvalitního vedoucího, trenéra, učitele a pak ještě podporu rodiny. A to, když se sejde, tak ten talent může rozkvést,“ dodal Pavel Klíma.

Celkem bylo oceněno 48 jihočeských talentovaných žáků a studentů. Ředitelka DDM České Budějovice Hana Korčáková se při pohledu na výsledky netajila nadšením: „Opět se nám sešla řada nesmírně talentovaných dětí. A každé z nich má kromě svého talentu i svůj příběh. Třeba Petr Lívanec ze Střední průmyslové školy strojní a stavební v Táboře se věnuje studiu fyziky a astronomie. Kromě toho, že v těchto oborech sbírá ocenění v soutěžích se aktivně věnuje sportu, předpovídá a monitoruje nebezpečné meteorologické jevy, fotograficky zkoumá makrosvět. Svůj dalekohled využívá kromě vizuálního pozorování také k astrofotografii, včetně jejího vědeckého využití. Za uplynulý rok publikoval do celosvětové databáze 31 měření fyzikálních vlastností jedenácti různých komet. Zařadil se mezi pět nejaktivnějších českých pozorovatelů v této oblasti. My jsme ho ocenili čestným uznáním v přírodovědné kategorii“.

Anketu Talent Jihočeského kraje finančně podpořil Jihočeský kraj.

V jednotlivých kategoriích byli oceněni následující talentovaní Jihočeši.

Kategorie hudební mladší – žáci:

1. místo Viola Lukášová, ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice - je velmi nadaná ve hře na housle, klavír a také ráda hudbu komponuje. Mezi její významná ocenění v minulém roce patří mj. 2. cena na mezinárodní houslové soutěži PhDr. Josefa Micky v Praze. V kategorii junior II získala 1. cenu na mezinárodní interpretační soutěži London International Music Competition v Londýně

Kategorie hudební starší – studenti:

1. místo Diana Voborníková, Gymnázium Strakonice; od října 2023 již LF UK v Plzni - držitelka ocenění ze soutěží ve hře na zobcovou flétnu nebo na elektronické klávesové nástroje.

Kategorie přírodovědná mladší – žáci:

1. místo Matěj Bajgar, Gymnázium Jírovcova České Budějovice - mladý skaut a šachista sbírá úspěchy v olympiádách z geologie, chemie nebo fyziky či matematiky, získal bronz v celostátním kole soutěže Zlatý list.

Kategorie přírodovědná starší – studenti:

1. místo Jan Vojtěch Schreib, Gymnázium Jírovcova České Budějovice - výborný student chemie, fyziky, astronomie a matematiky. V Astronomické olympiádě získal 1. místo v kraji, 6. místo v celostátním kole, dále 10. místo v mezinárodním astronomickém workshopu.

Kategorie taneční:

1. místo Alexandra Vaněčková, SZŠ a VOŠ zdravotnická České Budějovice - začátkem roku byla vybrána do národního reprezentačního týmu twirlingu, v Evropském poháru ve španělském Blanes se v disciplíně freestyle umístila na 7. místě ze 40 soutěžících a v disciplíně sólo s jednou hůlkou získala 2. místo ze 34 soutěžících. Na mistrovství České republiky, vybojovala nejvyšší tituly.

Kategorie humanitní mladší – žáci (udělena dvě první místa):

1. místo Šárka Soukupová, ZŠ a MŠ Husova Tábor - jazyková reprezentace školy v angličtině. Ve školním roce 2023 zvítězila postupně v okresním i krajském kole konverzační soutěže AJ. Postoupila do celostátního finále, kde v silné konkurenci obsadila 2. místo. Píše vlastní autorskou tvorbu.

1. místo Marion Majerčíková, GPdC Tábor - v roce 2023 dosáhla vynikajících výsledků v konverzační soutěži ve francouzštině, obsadila 1. místo v krajském kole, postoupila do celostátního kola a tam obhájila vynikající 2. místo.

Kategorie humanitní starší – studenti:

1. místo Jakub Justin, Biskupské gymnázium J.N. Neumanna - v roce 2023 postoupil do celostátního kola v anglickém jazyce a umístil se na 3. místě. Vedle toho postoupil letos i do krajského kola olympiády ve španělském jazyce. V rámci mimoškolních aktivit se angažuje ve vydávání studentského občasníku Měsíc ve dne.

Kategorie technická mladší – žáci:

1. místo Daniel Petrů Daniel, Gymnázium J.V.Jirsíka, České Budějovice - účastní se mnoha soutěží a pravidelně bývá na nejvyšších příčkách v jednotlivcích i v týmu se svým kamarádem Ondrou. Začal s programováním v jazyce Baltík, ve kterém patří nyní k nejlepším na světě.

Kategorie technická starší – studenti:

1. místo Denis Majrich, SPŠ strojní a elektrotechnická, České Budějovice - Denis se podílí na vedení elektrotechnického kroužku, kdy se ochotně dělí o své poznatky a zkušenosti s mladšími spolužáky. Téma ročníkové práce si zvolil trojrozměrný barevný displej ve tvaru krychle včetně SW ovládání propojeného s chytrou domácností.

Kategorie výtvarná mladší:

1. místo Lucie Jungvirtová, ZŠ a MŠ Kubatova, České Budějovice - vyniká pečlivostí a smyslem pro detail, proto je její nejoblíbenější technikou kresba tužkou. Také ráda lepí funkční modely z papíru.

Kategorie výtvarná starší

1. místo Matyas Řeřicha, OA, SOŠ a SOU Třeboň - je výtvarně invenčně nadán, disponuje množstvím nápadů, které dokáže realizovat a vždy dokončit i v případě, že se jedná o na první pohled nerealizovatelné dílo. Získal 1. místo na mezinárodní soutěži Mladý módní tvůrce v Jihlavě.

Kategorie všestranná mladší – žáci:

1. místo Lukáš Blecha, Gymnázium Česká, České Budějovice - jeho koníčkem je botanika, uspěl v recitačních a literárních soutěžích v češtině, angličtině, němčině. Nezaostává ani v technických předmětech (v OK Pythagoriády 3. místo), má i hudební talent: hra na klavír, pěvecký sbor.

Kategorie všestranná starší – studenti:

1. místo Matyáš Hronek, Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice - talent v oblasti IT a programování, kde patří do mezinárodní špičky. Ochotně pomáhá spolužákům v různých předmětech, dále sbírá úspěchy v jazykových soutěžích, sportuje. Finále mezinárodní programátorské soutěže Baltie 2023.