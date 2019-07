Tereza Kadlecová, vedoucí Folklorního souboru Bystřina, uvedla, že se zde představili se dvěma nacvičenými pásmy. „S dětmi jsme zpracovali téma, které se jmenovalo Na školu. Je to pásmo plné říkanek, škádlivek, her, písniček a tanců,“ popsala vystoupení. „Dospělý soubor zde vystoupil s pásmem Milou já si namluvím,“ přiblížila.

Jak na třídenní akci vzpomíná? „„Byl to vrchol všeho, co jsme zatím mohli dokázat. Je to pro nás velká čest, tak doufám, že jsme obstáli,“ shrnula vedoucí souboru účast na festivalu.

Teď mají členové několik dní volna, znovu se na pódiu objeví 3. srpna v Olšovicích u Netolic, poté je čekají Slavnosti mrkve, které se uskuteční 17. srpna.