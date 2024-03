„Před dvaceti lety jsme chodili do tanečních pro dospělé," vrací se v čase Gabriela Štrosserová. A pár se rozhodl v tanci pokračovat, měl ovšem dobrý základ. „Dělala jsem v mládí dlouho balet, ve Strakonicích jsem závodně tancovala dva roky," říká Gabriela Štrosserová. Potom ale přišla studia, rodina a na tanec nebyl čas. Později hledali s manželem společný zájem a nabízel se tanec. „Jsem ráda, že se mnou manžel tančí," zdůrazňuje tanečnice, která jinak jako ředitelka vede školu v Olešnici. Manžel ovšem nelituje. „Přineslo nám to spoustu přátel a kamarádů. Mezi seniory není taková rivalita. Spíše je to takové smysluplné využití volného času. Je znát, že senioři, co tančí na soutěžích, to dělají hlavně pro radost," říká Ivan Štrosser, který se profesně věnuje výpočetní technice. „Soutěží se zúčastňujeme šest let. I v Rakousku nebo Německu," doplňuje.

Lektorka ze StarDance

Už trénink je pro pár zážitkem. „Standartní tance trénujeme u pana Josefa Stehlíka v Českých Budějovicích. Jsme vděční, že nás vede. Díky němu máme takový úspěch," říká Gabriela Štrosserová o známém tanečním mistru z jihočeské metropole. A pokud se týká „latiny", měli manželé donedávna také známého patrona. Jezdili před epidemií koronaviru do Prahy k Lence Noře Návorkové, známé ze StarDance. V televizní soutěži samozřejmě manželé „své" učitelce fandili. Jihočechy s taneční profesionálkou spojila Taneční škola Vavruška. Lenka Nora Návorková tam bývala lektorkou. A manželé Štrosserovi jsou členy tohoto klubu. Na Českobudějovicku nenašli taneční klub, kam by se mohli přihlásit kvůli účasti na soutěžích. Nejbližší by byl v Táboře, ale než jej objevili, už navázali kontakt s Taneční školou Vavruška. Za covidu se musel trénink přerušit a na latinsko-americké tance teď Jihočeši trenéra hledají.

Gabriela a Ivan Štrosserovi, jejichž koníčkem je tanec.Zdroj: Archiv Gabriely Štrosserové

Na práh třídy „A", kde se nyní pár Jihočechů nachází, ale vedla dlouhá cesta. Začíná se ve třídě „E", pak následují „D", „C“, „B", „A" a vrcholem je mezinárodní „M", výš už jsou pak jen profesionálové. Existují postupové soutěže a soutěže taneční ligy. Například taneční liga není postupovou soutěží, abyste se však mohli na nějakou z ligových akcí přihlásit, musíte mít „vytančené" body, což vyžaduje absolvovat spoustu soutěží. Body se ale přidělují i za horší umístění, nejen za stupně vítězů. Takže vedle tréninku je pro taneční sport dobrá i trpělivost.

Častěji jedou do ciziny

Gabriela a Ivan Štrosserovi za rok absolvují zhruba 25 soutěží, některé i dvoudenní. Zajímavé je, že pro seniory se jich mnohem více pořádá v cizině. Takže Jihočeši jedou na dvě třetiny akcí do Rakouska nebo Německa. Soutěže pro seniory jsou tam podporovanější než v tuzemsku. Na cestování je to často lepší, než jet do Ústí nad Labem nebo Hradce Králové. Do Vídně je to blíž… Startovné je v České republice 200 korun na osobu a skupinu, v cizině kolem 40 euro. Na základě žádostí tanečních klubů by ale i v České republice mohlo seniorských soutěží přibýt, jedná se o tom.

Samostatnou kapitolou soutěží jsou šaty. Od třídy „B" je předepsané oblečení, čili u pána je povinná fraková košile, kalhoty i frak, motýlek, límeček. V nižší třídě stačí společenský oblek s vestičkou. Existuje ale i taneční bazar, kde se šaty, hlavně dámské, dají pořídit i z druhé ruky.

Nejoblíbenější je Olešnický střevíc

Čím jsou šaty nákladněji zdobené a čím více jsou propracované, tím jsou dražší. Takže pěkné šaty se dají pořídit za 30 000, ale je možné také za ně dát 60 000 a více, to už jsou kousky, ve kterých se tancuje při televizních soutěžích. „Co šaty, to originál, platí se za originál," říká k jednomu z hlavních faktorů, který ovlivňuje cenu, Gabriela Štrosserová.

První soutěž v taneční lize absolvovali vloni v Nových Hradech a byli 17 z 25 párů. „Byl to pro nás úspěch," zdůrazňuje Ivan Štrosser. A nejoblíbenější soutěž? „Nejraději jezdíme do Olešnice, na Olešnický střevíc, kde máme fanoušky," usmívá se tanečník. Olešnický střevíc se letos bude konat popáté pod sportovní záštitou SK Staré Hodějovice.

Na Novohradské číši tanečníci parádně sekali latinu i tango

A jak je to s oblibou standardních a latinských tanců? Ivan Štrosser má raději latinu. „Je volnější než standardní tance. Ve standardních tancích je to velmi svázané a partner je zodpovědný za vedení páru," vysvětluje. Gabriela Štrosserová má raději standardní tance. „Jsou elegantní a ráda se nechávám tancem vést svým manželem," říká, ale vzápětí doplňuje, že i latina ji baví.