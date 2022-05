Hodně proměnit by se měly v nejbližších letech dopravní poměry na jihu Českých Budějovic a v blízkosti města. Jihočeský kraj zde financuje stavbu Jižní tangenty a chystá i nový most přes Vltavu u papíren.

Už nyní každý, kdo projíždí po silnici mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem (I/3), může u Včelné ze vzdálenosti pár kroků pozorovat stavbu nové kruhové křižovatky. Ta má sloužit poblíž řeky Vltavy k napojení silnice I/3 na takzvanou Jižní tangentu. Tangenta odtud povede k Roudnému, kde bude sjezd a nájezd na dálnici D3.

Objížďka místo semaforů

Kvůli stavbě kruhové křižovatky nechal Jihočeský kraj postavit i krátký oblouk provizorní komunikace. Ta obchází staveniště a doprava tak může zůstat plynulá. Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby se původně měla kruhová křižovatka stavět za částečné uzavírky silnice I/3 a projíždělo by se na semafory. „Každý, kdo tuhle silnici zná, si umí představit, co by to znamenalo,“ uvedl Martin Kuba s tím, že v létě tudy jede celá republika na Lipno nebo do Chorvatska. Aby se kraj vyhnul kritickému zatížení silnice I/3 nechal vybudovat zmíněnou objížďku.

Strakonická se zúžila, kvůli omezení řidiči v Budějovicích hledají nové trasy

Podle náměstka hejtmana Tomáše Hajduška je provizorní komunikace v provozu od 20. dubna. „Od začátku funguje tak, jak jsme si představovali,“ říká Tomáš Hajdušek a připojuje, že dokončení křižovatky se očekává letos v srpnu.

Letos skoro půl miliardy

Necelých půl miliardy korun dá letos Jihočeský kraj na stavbu takzvané Jižní tangenty, která má v roce 2023 spojit silnici I/3 (poblíž Včelné) a vznikající dálnici D3 u Roudného. Na stavbě tangenty pod Včelnou už jsou například vidět železobetonové pilíře, na nichž budou usazeny dva krátké ocelové mosty po nichž povede železnice v nejsložitějším místě budoucí komunikace. Tangenta se zde bude křížit se silnicí z Českých Budějovic na Včelnou, železnicí a stezkou pro pěší a cyklisty. Právě u Včelné také práce na Jižní tangentě vloni začaly.

Na Vltavě začala plavební sezona. Malé lodě mají v Budějovicích nový přístav

Také zde provázejí stavbu dopravní omezení, pro automobilový provoz, pěší i cyklisty. Kolem staveniště u Včelné aktuálně vede provizorní stezka pro pěší a cyklisty a průjezd vozidel po provizorní komunikaci smějí jezdit jen vozidla do nosnosti 3,5 tuny. Jižní tangenta má měřit 2,706 kilometru.

Most u papíren

Jihočeský kraj už začal chystat po dohodě s městem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR také nový most přes Vltavu. Měl by stát u papíren a podle hejtmana Martina Kuby se počítá s tím, že by se od kruhové křižovatky u Litvínovic vedla nová silnice k řece Vltavě, kde by vznikl i nový most. Provoz by potom byl převeden do Papírenské ulice.

Trocnovský most chystá otevření, ve Strážkovicích začala rekonstrukce silnice

„Ulevilo by se Mánesově ulici,“ říká k hlavnímu dopravnímu přínosu Martin Kuba a doplňuje, že by se zmenšilo i zatížení ulice Boženy Němcové směrem k Mánesově. Dnes totiž každý, kdo chce například do nemocnice nebo do papíren a přijíždí od Litvínovic, tak musí jet až na Mánesovu a pak se vlastně vrací po druhém břehu Vltavy. Aby kraj získal v Papírenské co nejvíce prostoru pro budoucí komunikaci, chce podle Martina Kuby vykoupit vlečku do papíren. Stavební povolení chce kraj získat v roce 2023. „V roce 2024 bychom mohli začít stavět,“ odhaduje ohledně nového mostu Martin Kuba. Podle vedení města i kraje Českým Budějovicím další most přes Vltavu výrazně schází.