České Budějovice – Panely zalité asfaltem, kde je záplata na záplatě a na mnoha místech se propadající povrch. Tak vypadá vozovka v ulici Oskara Nedbala, kterou se místní obyvatelé ze sídlišť Máj a Šumava zdráhají nazývat slovem silnice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

„To není silnice, to je tankodrom, tady se nedá vůbec jezdit," postěžoval si na neúnosný stav vozovky Jaroslav Novák, který bydlí nedaleko na sídlišti Šumava. Místní lidé na problém poukazují už dlouhou dobu. „Hodně se o tom mluvilo a územní komise silně prosazovala, aby to opravili," řekl Deníku člen májské územní komise Milan Syrovátka. On, stejně jako tisícovky další řidičů, by velmi uvítal celkovou rekonstrukci ulice. Ta se totiž od dob svého vzniku ještě žádné generální opravy nedočkala.



„Díry jsou sice teď po zimě vyspravené, ale silnice je celkově v hrozném stavu," dodal Milan Syrovátka ze sídliště Máj.

Ačkoli oprava této páteřní komunikace, která je hlavní spojnicí ze sídlišť Máj a Šumava do města, nebyla zahrnuta v plánu investic města až do roku 2015, jak před dvěma měsíci Deníku řekl finanční náměstek českobudějovického primátora Kamil Calta, zdá se, že se peníze na rekonstrukci najdou dřív.



Primátor Juraj Thoma uvedl, že v těchto dnech je v plném proudu výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci silnice. „V květnu bychom měli znát jméno projektanta a vlastní stavbu provedeme v příštím roce," slíbil primátor Juraj Thoma.

