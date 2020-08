Invazi vojsk Varšavské smlouvy z 21. srpna 1968 budou týden na náměstí Přemysla Otakara II. a na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích připomínat makety tanků a panelová výstava.

Milion chvilek pro demokracii přichystalo připomínkovou akci k 21. srpnu. Maketami tanků na náměstí Přemysla Otakara II. a na Sokolském ostrově, panelovou výstavou a performancí připomínají organizátoři srpnové události 1968. | Foto: Deník / Kamila Dufková

Za projektem stojí iniciativa Milion chvilek pro demokracii. S nápadem přišel její českobudějovický zástupce Tomáš Kuboušek, který s dalšími čtyřiadvaceti lidmi tanky vyráběl týden. Kde se tak velká věc dá zhotovit? „Nejdřív jsme to nechali nařezat v truhlárně, dohromady jsme vše pak montovali v Žižkárně,“ vysvětluje ke dvěma maketám tanků v „životní“ velikosti z trámků a latí. „Jsou to T-55, které tady byly v osmašedesátém,“ dodává organizátor akce. Zatímco on připravoval tank na náměstí, na Sokolském ostrově malovala kola a pásy Lenka Honnerová. „Chodím na demonstrace a jsem s Milionem chvilek v kontaktu,“ vysvětluje žena a uvažuje: „Snad to dneska zvládnu, ale přijde mi pomoct kamarádka.“