Zní to divně? Vůbec ne! Jde totiž o plastové modely typů 148 a 815. Se svým tátou Alešem už je sbírají několik let a mají jich plnou zahradu.

Tadeáši, sbírání modelů aut je poměrně běžný koníček. Ale plastové tatrovky?

Asi ano. Táta začal přibližně před osmi lety, já před dvěma. Sbíráme převážně staré, ale i nové plastové Tatry 815 a Tatry 148. Je to pro nás velmi zajímavý a krásný koníček. To je nejdůležitější. Mimo jiné ale sbíráme i modely autíček Škoda v měřítku 1:24, 1:43 a 1:8.

Sběratelé tatrovek.Zdroj: Osobní archiv- Tatra 148 je československý nákladní automobil s podvozkem 6×6, případně 4×4 s nosností 12 tun, vyráběný v letech 1972 až 1982 národním podnikem Tatra. V roce 1969 byla zahájena výroba ověřovací série modernizovaného automobilu s označením T 148 jako inovační stupeň typové řady T 138.

- Tatra 815 je těžký nákladní automobil stavebnicové konstrukce se znakem náprav 4×4, 6×6, 8×8, 10×8, 10×10, 12×8 a 12×12 pro použití na silnici i do těžkého terénu. S modelem T 815 dosáhl český závodník Karel Loprais šesti vítězství závodě Rallye Dakar.

Kdy jste se sbíráním modelů začali a proč? Pamatuješ si, jaký byl úplně první model?

Úplně první iniciativa, proč jsme začali s tátou sbírat Tatry byla, když jednou taťka jel z práce vyhodit nějaký odpad na sběrný dvůr, a tam objevil dvě krásné Tatry 148. Protože už jsme doma dvě Tatry měli a další dvě přibyly, tak mi řekl: „Zkus dát na internet, jestli někdo tu Tatru neprodává.“

Tak jsem to udělal. To se stalo před dvěma roky. Začali jsme je sbírat, protože to vlastně byla taková hezká vzpomínka z našeho mládí, jak z mého, tak i mého táty. Vlastně je to pro nás hrozná radost, že můžeme mít věc, se kterou jsme si hráli jako malí kluci. V mnoha případech by se ty Tatry dostaly na sběrné dvory a pro nás je radost takovou úžasnou věc mít doma. Můj úplně první model byla Tatra 815, kterou jsem získal od sousedky za láhev vína.

Jak jsou modely tatrovek velké?

Model Tatry 815 je 72 cm dlouhý, 34 cm vysoký a 25 cm široký. Model 148 je podobně veliký.

Kolik modelů v současné době máte?

Celkový počet originálních Tater je cca 54, ale samozřejmě máme i pár jiných Tater, jako například Tatra MAN.

Kde máte modely uskladněné? Nejsou zrovna malé.

Všude možně (smích). Tatry opravdu ve skvělém stavu máme na půdě, protože nikde jinde jaksi nejsou prostory. Tatry v takovém hezčím stavu máme pod pergolou. A Tatry ve stavu spíše na náhradní díly jsou pod střechou vedle domu.

Sem tam Tatry vytáhneme všechny ven a naskládáme kolem domu, aby se mohli i trochu pokochat kolemjdoucí. Samozřejmě, že nemůžou být venku moc dlouho. Když jsou na sluníčku nebo na dešti, tak ztrácejí barvu.

Jak se takový model dá sehnat?

Opravdu všelijak. Obvykle jsme spoustu Tater sehnali na facebooku, kam jsem dal inzerát. Většinou jsem za ně nabízel nějaký peníz, ale také sladkosti pro děti. Lidé, kteří mají větší děti a modely jim doma překážejí, tak si většinou řekli právě o nějaké sladkosti. Ovšem sem tam si také někdo řekl o menší nebo i větší obnos peněz.

Tatry jsem často kupoval i z různých internetových bazarů, z bleších trhů či burz starožitností, modelů atd. Nějaké Tatry jsme sehnali i u popelnic nebo na sběrných dvorech. Člověk se prostě nesmí bát si o ní kdekoliv říct.

Je to drahý koníček?

Každý model jsme sehnali za různou cenu. Jak už jsem psal, někdy jsem za něj dal sladkosti, někdy peníze v rozmezí od 100 do 1000 korun. Pokud se jedná o celkovou sbírku, tak se bavíme o desetitisícových částkách. Ale samozřejmě se nedá spekulovat o ceně, protože každá Tatra je rozdílně drahá.

Jaký je váš nejcennější model?

To těžko říct. S každou získanou Tatrou se pojí jiná vzpomínka a jiná historka získání.

Jednou jsem Tatru 815 ve skvělém stavu, několik let starou, dostal od jednoho dědy, který šel náhodou kolem a všiml si naší sbírky. Několik minut jsme mluvili o tatrovkách, jak jsou pro nás důležité a cenné. No, a další den šel děda kolem, a tu Tatru mi věnoval. Tak tím mi udělal hroznou radost.

Samozřejmě podle modelu máme opravdu starou Tatru 148 asi 45 let starou ve skvělém stavu. Tak ta nám dělá radost. Ale jak říkám, s každou Tatrou se pojí jiná historka. Máme i dvě Tatry s jeřábem. Ty jsou pro nás také důležité.

A jaké máte další cíle se svojí sbírkou?

Samozřejmě bychom ji chtěli rozšiřovat co nejvíce, ovšem teď už jen o ty nejhezčí kousky. Bohužel, nejsou tak snadno k sehnání. Chtěli bychom je totiž do budoucna někde vystavit, aby se jimi mohli kochat nejen kolemjdoucí, ale i ostatní lidé.