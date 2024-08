Rok a půl jezdí pro společnost Leo Taxi České Budějovice Martin Svoboda. Byť nemá letité zkušenosti taxikáře, krajské město zpoza volantu zná jak své boty, dříve se živil rozvozem zboží. A s lidmi to není takový rozdíl, jen ty nejfrekventovanější trasy jsou trochu odlišné. „Zákazníci nejčastěji potřebují odvézt do nemocnice, na nádraží nebo naopak z těchto míst domů. O víkendech večer jezdíme pak nejčastěji na náměstí nebo obecně do centra, kam se lidé chodí bavit,“ vyjmenovává obvyklé cíle. To ale neznamená, že se pracovně nedostane na hodně nezvyklá místa.

Někdy se stává, že klient ani nemůže udat adresu, kam pro něj má taxislužba přijet. „Pošle nám jen svou polohu a my jej pak s pomocí navigace hledáme, někdy se musíme blízko cíle ptát na cestu i místních, protože ji neznají ani moderní technologie, už tam nevede silnice, musíme po štěrkových cestách, po hrázích a podobně,“ líčí Martin Svoboda, jak dobrodružná může někdy být práce taxikáře. Takové situace občas zažívá s kolegy třeba v případě, že lidi na výletě překvapí déšť, bouřka, krupobití nebo zdravotní problém a na pomoc s cestou do civilizace si zavolají taxíka. „Už jsme takhle jeli doslova doprostřed pole. Dokonce byl případ, kdy se klient zranil, my byli zrovna poblíž a vezli jsme jej do nemocnice místo sanitky,“ vypráví.

Do práce. Pohodlně a bez přestupu

Většina cest taxíkem má pochopitelně daleko klidnější scénář. Na dispečink taxislužby se obracejí třeba i lidé, kteří se potřebují dostat do práce. „Někteří klienti mají špatné spojení, cestou by museli přestupovat a trvala by jim třeba dvě hodiny. S námi tam jsou za pětadvacet minut, navíc pohodlně, u naší firmy třeba i s lahví vody nabízenou zdarma,“ zmiňuje Martin Svoboda důvody, proč je pro některé pasažéry taxík dobrou volbou, přestože cenově vyjde ve srovnání s hromadnou dopravou výrazně dráž.

close info Zdroj: Deník/Hana Svítilová zoom_in Častým cílem budějovických taxíků je nádraží.

Většina taxislužeb, které v Českých Budějovicích působí, si za cestu po krajském městě účtuje mezi 125 a 150 korunami, případně 40 Kč za ujetý kilometr, na delší vzdálenosti mimo Budějovice celková cena klesá, firmu od firmy se ale liší nástupní taxa a platba za čekání.

Na letiště. Pražské i budějcké

Na otázku, kam to bude, odpovídají zejména v letní sezoně budějovičtí klienti často: „Na letiště.“ Zhruba dvakrát týdně myslí podle taxikáře Martina Svobody to pražské, sem tam padne i přání odvézt k budějovickému terminálu. Většina těch, kdo odlétá z jihu Čech, ale raději využije služeb svých blízkých, nebo nechá své auto na bezplatném parkovišti. „Na Jihočeské letiště ale jezdíme pravidelně, když přilétá letadlo. Většinou některý z cestujících využije nabídku na odvoz domů,“ zmiňuje a přidává, že ve spojitosti s létáním jezdí Leo Taxi i na Hosín. „Odtud je špatné spojení, pokud tu přistane nějaké malé letadlo a posádka chce někam dál, volají si taxík.“

Přivezou léky nebo cigarety

Ani v Českých Budějovicích není výjimkou, že taxíky slouží i jiným účelům než pouhé přepravě zákazníků z jednoho místa na druhé. Mnohé nabízejí třeba kurýrní služby. A netýkají se jen doručení balíků či vyzvednutí zásilky. Třeba Ríša Taxi zájemcům přiveze i nákup, léky nebo cigarety. Za standard už mnozí klienti považují i možnost dát si bez obav pivo nebo nějaký drink i v případě, že řídí a potřebovali by pak odvézt sebe i vůz. U taxislužby si v takovém případě vyžádají příjezd dvoučlenné posádky. Jeden z řidičů pak sedne do jejich auta a dopraví ho bezpečně na udanou adresu.

V pátek večer dráž

Nejeden Budějčák si také v poslední letech oblíbil alternativní služby. Ve městě je nabízí Liftago a Bolt. Využívá je například Radim V. „Když se třeba domluvím s přáteli na pivo, jezdím domů Boltem. Mám pocit, že je i poté, co po covidu zdražoval, pořád levnější než klasické taxíky. Je ale potřeba sledovat, jak se mění sazba podle vytíženosti a špičky, v pátek večer může být dvojnásobná oproti jiným dnům. Příjemné je i to, že nepotřebujete hotovost. Když si stáhnete aplikaci a zaregistrujete se, jízdné vám strhávají z karty. A skvělá je možnost sledovat, kde zrovna řidič je. Objednáte si odvoz a nemusíte někde stepovat a čekat, v aplikaci vidíte aktuální polohu taxíku, můžete tak v klidu ještě posedět a vyrazit ven, až když Bolt opravdu přijíždí,“ vysvětluje důvody, proč mu alternativní služba vyhovuje.