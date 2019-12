Od ledna dostanou senioři nad 65 let nebo držitelé průkazu ZTP v Českých Budějovicích novou službu. Zvýhodněnou přepravu taxíkem k například k lékaři.

Taxík Maxík nabídne přes charitu v Českých Budějovicích službu seniorům. | Foto: Magistrát města České Budějovice

Taxík Maxík vyjede do českobudějovických ulic začátkem ledna 2020 a jeho služeb mohou využívat osoby s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích, které jsou starší 65 let nebo jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P včetně doprovodu. Cena přepravní služby je stanovena v jednotné výši, a to 60 korun za jednu jízdu včetně případné čekací doby do jedné hodiny.