České Budějovice – Zelené potraviny, neboli mladý ječmen a řasa chlorela, byly hlavním tématem setkání v českobudějovickém městském parku BosoNoha se Zuzanou Mauricovou, která se na zelené potraviny specializuje.

Před šesti lety začala Zuzana Mauricová (na snímku) užívat ječmen a chlorellu. Dnes se o své zkušenosti z užívání dělí s dalšími. | Foto: Deník / Klára Skálová

Mohou mladý ječmen a chlorellu užívat i těhotné a kojící ženy? Určitě mohou. Užívat tyto zelené potraviny se ale doporučuje už tehdy, kdy si lidé plánují, že by chtěli počít miminko. Vhodné je dát si minimálně půl roční výživu a očistu. Miminko dostává 50 procent z matky a 50 procent z otce, dobrých i špatných genetických informací. Čím více se budoucí rodiče ozdraví, tím kvalitnější tyto informace budou.



Užívat to pak mohou ženy i v průběhu těhotenství a kojení. Jejich tělo je vyčerpané, proto je potřeba mu dodávat živiny, které v mladém ječmeni a chloreře jsou. Je to kvalitní strava, která živí a čistí tělo matky. A to je důležité, protože co jde do těla matky, jde pak při kojení do těla dítěte. Je prokázané, že při tvorbě mléka se chová tělo “macešsky” a uvolňuje do mléka i nebezpečné dioxiny, které s v našich tkáních usazují a tělo je samo neumí vyloučit. Existují vědecké studie na to, ze chlorella výrazně sníží množství těchto látek v mléce.



