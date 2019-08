Projít areálem elektrárny, seznámit se s technikou hasičů a navštívit Sklad použitého paliva. Takový program připravila elektrárny pro 256 zájemců o jadernou energetiku. Mluvčí JE Temelín Marek Sviták uvedl, že si lidé mohou prohlédnout jihočeskou jadernou elektrárnu každou sobotu až do 7. záři.

Kapacita prohlídek je již ale naplněna. „Kapacitu 256 osob jsme naplnili za pouhé tři dny. Kdo se nestihl přihlásit, může kdykoli přijít na prohlídku infocentra. To je otevřeno i přes léto,“ uvedla Hana Marečková z temelínského infocentra.

Jako téma prohlídek energetici pro letošní rok zvolili cestu paliva. „Palivo v elektrárně prochází určitou proměnou a hned několika místy. Nejdříve je ve skladu čerstvého paliva, pak z něj v reaktoru získáváme energii a nakonec skončí ve skladu použitého paliva. A právě sklad použitého paliva návštěvníkům ukážeme,“ poznamenal Petr Šuleř, vedoucí komunikace jaderných elektráren ČEZ.

Prohlídky jsou zdarma, do střeženého prostoru se přitom dostanou jen fyzicky zdatní zájemci starší patnácti let. Neúspěšní zájemci se do útrob jaderné elektrárny mohou podívat alespoň prostřednictvím virtuálních prohlídky, kterou lze nalézt na webové stránce http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-temelin/.

Za prvních sedm měsíců letošního roku navštívilo Infocentrum Jaderné elektrárny Temelín téměř 26 tisíc lidí. Zámeček Vysoký Hrádek, který poskytuje infocentru zázemí od roku 1997, již několik let patří mezi desítku nejnavštěvovanějších památek jižních Čech.