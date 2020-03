Celková spotřeba pitné vody v jaderných, klasických a vodních elektrárnách Skupiny ČEZ v České republice loni opět meziročně klesla – a to o výrazných 12,8 procent. O 7,3 procenta se také podařilo snížit spotřebu povrchové vody pro potřeby provozů ČEZ.

Jaderná elektrárna Temelín v loňském roce spotřebovala 102 914 m3 pitné vody, a oproti 112 708 m3 v roce 2018 tak dosáhla 8,7 % úspory této nejcennější tekutiny. Ke snížení spotřeby došlo také u surové vody používané pro chlazení. Loňských 38,3 milionu m3 je o 1,3 % méně než 38,8 milionu kubíků v roce 2018.

Celkově spotřebovaly v roce 2019 výrobní provozy jaderných, uhelných a vodních elektráren Skupiny ČEZ v České republice 521 tisíc m3 pitné vody. Předloni se na elektrárnách spotřebovalo 598 tisíc m3, jde tedy o téměř 12,8% pokles. Klasické a vodní elektrárny spotřebovaly o 15,1 % pitné vody méně, v jaderných elektrárnách činila úspora v meziročním srovnání 7,1 %. „Je to pro nás jedna z důležitých oblastí. Spustili jsme řadu projektů, na některých už pracujeme. A jsme hrdí na to, že můžeme postupně vidět úspěchy,“ konstatuje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ, a.s. Bohdan Zronek.

Ve srovnání s celkovou spotřebou pitné vody v roce 2001 ve výši 1,45 milionu m3 jde dokonce o 64,2% úsporu životodárné tekutiny. Nepřetržité snižování spotřeby umožňuje jak průběžná modernizace provozů, tak i soubor přijímaných úsporných opatření.

Snížit se podařilo také spotřebu povrchové vody, které provozy ČEZ loni spotřebovaly 466,9 milionu m3. Meziročně jde o 7,3 % pokles. V sektoru klasických a vodních elektráren činila úspora 8,5 %, v jaderných provozech 2,4 %. „V posledních srážkově chudých letech stále více doceňujeme význam vody pro naše životy. Energetika je jednou z klíčových oblastí pro udržení chodu celé země a její ekonomiky a voda představuje klíčovou vstupní surovinu pro výrobu v našich provozech. Optimalizaci její spotřeby a průběžnému hledání úspor v této oblasti přikládáme velký význam,“ říká k vývoji Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize správa ČEZ, a. s.

Marek Sviták